【職場求生術】職場上「撈得掂」嘅同事　總有呢幾樣特點

當你已經在一間公司工作數年，職位未見有大升，人工更加只有單位數的增長，每天過着機械人的生活又很不快樂的話，你或許需要停下來，想一想。其實在職場生存要受到欣賞與喜愛，實在需要不少「技巧」，今次與大家分享職場上「撈得掂」的同事，他們都有這些特點，大家可以參考一下。

1. 選擇可以發揮自己的平台

若你是一位好交際又能言善道的人，卻在一間公司做後勤工作，那麼無論你再怎麼努力，也不會有好成績，因為這個職位根本用不着你的才能。所以一個「撈得掂」的打工仔總是懂得選擇適合自己個人的平台。步入職場初期最為重要就是選對平台，在一個不合適的位置工作太長時間，你只會成為一個機械人，而你的努力也不會得到欣賞，結果浪費時間，賺得少又賠上青春。

2. 不要「心口掛個勇字」不去思考



當你的上司叫你做任何事情前，你都應該要思考，例如釐清個人能力範圍，了解個人可以處理的事情，不要「心口掛個勇字」就衝、只有傻勁去做。你可以先想想上司提出計劃背後的目的是甚麼，他想要達成怎樣的效果？只有這樣，你才能夠明白上司的要求，從而達到他的標準。不然，只會事倍功半，甚至努力也是白費，更不要說努力沒有人欣賞，因為在職場上沒有思考能力的人早晚會被取代。

3. 要做「無法輕易被取代」的工作



你可以想想未來你的工作會否可以輕易由機械人取代，例如你是在做搬運的，未來這些單純是勞動力的工作，其實機械人也可以取代。所以你的工作內容必須要具有不可取代的特性，你才有議價的能力。另外，在職場上厲害的人，他們做的工作即使是做一般工作，他們也做得比別人更好，其他工作如溝通能力、或人脈都不是任何一個人能取代，有了這些，你根本不需要怕找不到工作。

4. 為自己努力工作而非別人



雖然打工仔是為老闆打工，不過你需要建立一個「我在為自己努力工作」的思維，這樣，當你做任何事你都會以對得起自己為主、做的工作有沒有為自己未來增值等，這樣你在工作裡才能夠累積管理能力、經驗及人脈，這些都是你未來的資產，若公司的平台能讓你爭取更多人脈及能力，才值得讓你久留。

責任編輯：陳玉蓮

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