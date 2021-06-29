【美股分析】Palantir展現強大增長力

Palantir Technologies（美：PLTR）自去年底上市以來一直為投資市場焦點，主因是其背景具爭議性，加上股價波幅大，所以不時成為熱搜。Palantir是向國防情報機關提供服務起家的，而且在2011年協助美軍成功擊斃拉登，服務又用於識別和驅逐非法移民等，所以公司業務一向敏感度話題性十足。

Palantir一直為市場焦點

分析Palantir前，大家對其業務應要有所了解，否則較難掌握。Palantir旗下有兩大業務群，一是國防用的Palantir Gotham，另一是商用的Palantir Foundry。

Palantir Gotham是Palantir在2008年為情報部門客戶發布的第一個服務平台，可讓用戶能夠識別隱藏在數據集深處的模式，而從情報源到機密綫人的報告等都是分析對象。美國的國防機構及盟友會用Gotham調查潛在的威脅，好像保護士兵免受爆炸裝置的襲擊，以及預測敵方動向。與美國關係密切的英國就是Palantir另一主力開發的市場。Palantir在2016年發布了第二個軟件平台Palantir Foundry，專為大公司解決一系列共同挑戰，涉足包括能源、交通、金融服務和醫療保健等行業，而其定位為一個中央作業系統。因為在與個別公司合作開發應用後，可擴展至其他同業。

例如，Palantir與空中巴士（Airbus）在2017年開展合作，之後將服務擴張為航空業的平台。全球現時已有100多家航空公司和9,000架飛機的數據共通。

憂禁售結束股價曾受壓

Palantir的股價在2月跟隨科技股殺估值潮下挫，接着因為去年第四季季績盈利遜於預期（雖然收入增長好過預期），加上擔心持有公司20%股權的內部人士禁售期屆滿，股份短時間內會被大手拋售，所以股價持續受壓。在2月底筆者撰文時指，若股價跌至20美元以下可分注收集長綫持有，到5月11日股價最低見約17美元，惟隨後展開反彈升勢，現時股價已重返26美元以上。能夠令股價重振的關鍵是亮麗業績再逢科技股重獲青睞。

季績強提振股價

截至2021年3月底，Palantir收入按年升49%達3.41億美元，較管理層原先預期升45%為高。經調整每股盈利為0.04美元。更多人興奮的已發帳單（Billings）按年升248%至3.62億美元，令到預期現金流上升。雖然淨虧損達1.23億美元，而每股虧損為0.07美元。不過，營運現金流1.17億美元，按年升4.04億美元，反映日常營運已可支持業務持續經營，不需向外尋求資金。經調整毛利率由75%升至83%，意味獲利能夠有所提高。在今年第一季，來自政府收入增長強勁，按年升76%至2.08億美元，佔總收入61%。美國政府客戶支出同比升83%。

潛在回報高風險大

展望未來，不論現在或是往後，Palantir的爭議預計會一直持續下去，作為投資者不要忽視其風險，但其潛力亦是讓人期待。

首先，根據Grand View Research研究，到2020年至2027年，全球AI市場仍可以42.2%的複合年增長率增長，因為AI工具將更廣泛地被用於處理眾多行業的數據。Palantir的數據處理以及在預測方面的能力超卓，相信能佔到一定市場份額。

另外，Palantir的主要收入來源雖然依賴政府，但政府合同的黏性十分高，因為政府機構對於機密性及安全性要求高。Gotham及Foundry系統是安裝在客戶方，而且於斷網下仍能使用，其獨特的Palantir Apollo平台則持續更新各個獨立安裝的Gotham及Foundry系統，這令到Palantir服務具優勢不易被取代。

總結而言，雖然在股價回升後，公司估值已較之前高，但仍有價值，投資者可考慮從注碼調節上控制風險。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

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