【消費優惠】GIORDANO網店全店至少半價　7-Eleven消費$20抽獎贏千元電子現金券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. GIORDANO網店：全店至少半價

由即日至7月7日，GIORDANO網店推出夏日優惠第一擊，全店至少半價，有些貨品更低於半價，多款男裝、女及童裝都有平！

▼ 點擊圖片放大

6月30日-7月1日：指定男女裝短褲低至59元（數量有限）

另外，現凡於網店購物淨價滿288元即可加35元換購貓貓之旅手提袋一個。

需要注意的是，5折優惠不適用於高清印花系列、200+印花及為您印。每次交易只可換購一件貨品，換完即止。

GIORDANO網店

2. 7-Eleven AR遊戲：消費$20抽獎贏千元電子現金券

為慶祝7-Eleven第1,000間分店開業，7-Eleven將推出連串優惠，第一個活動就是7-Eleven首個WEB AR遊戲，送出總值超過1,000萬元優惠。由6月30日早上7時起至7月13日，只需購物滿20元，以手機掃描收據上的二維碼後，對準店內的指定圖案，即可參加「即玩即中奬」。

部分獎品包括：

7-Eleven 100元電子現金券（共1,000名）

7-Eleven 1,000元電子現金券（共50名）

免費7CAFÉ咖啡（共2,000名）

17款人氣品牌購物折扣優惠（無上限）

3. TONYMOLY：夏季大減價 全場低至3折

由即日起至7月4日，全綫TONYMOLY分店舉行夏季大減價，護膚品、防曬用品、身體護理產品及彩妝產品都有折扣！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

優惠詳情

門市地址及營業時間

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】