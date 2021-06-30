【消費優惠】GIORDANO網店全店至少半價　7-Eleven消費$20抽獎贏千元電子現金券

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【5000元消費券】銀聯夥Tap & Go推消費券優惠 享最高300元獎賞
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. GIORDANO網店：全店至少半價
由即日至7月7日，GIORDANO網店推出夏日優惠第一擊，全店至少半價，有些貨品更低於半價，多款男裝、女及童裝都有平！
另外，現凡於網店購物淨價滿288元即可加35元換購貓貓之旅手提袋一個。
需要注意的是，5折優惠不適用於高清印花系列、200+印花及為您印。每次交易只可換購一件貨品，換完即止。
2. 7-Eleven AR遊戲：消費$20抽獎贏千元電子現金券
為慶祝7-Eleven第1,000間分店開業，7-Eleven將推出連串優惠，第一個活動就是7-Eleven首個WEB AR遊戲，送出總值超過1,000萬元優惠。由6月30日早上7時起至7月13日，只需購物滿20元，以手機掃描收據上的二維碼後，對準店內的指定圖案，即可參加「即玩即中奬」。
部分獎品包括：
3. TONYMOLY：夏季大減價 全場低至3折
由即日起至7月4日，全綫TONYMOLY分店舉行夏季大減價，護膚品、防曬用品、身體護理產品及彩妝產品都有折扣！
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選