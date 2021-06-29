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【5000元消費券】銀聯夥Tap & Go推消費券優惠　享最高300元獎賞

精明消費 12:13 2021/06/29

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【5000元消費券】銀聯夥Tap & Go推消費券優惠　享最高300元獎賞

銀聯國際宣布與Tap & Go拍住賞合作推出消費券優惠，用戶可享高達300元獎賞，另外，經銀聯雲閃付App消費滿指定金額即可參加消費獎賞，有機會享高達3,888港元之獎賞金額。

【4大儲值支付工具領取消費券優惠一覽：按此

在8月1日至10月31日期間，客戶於Tap & Go拍住賞消費券帳戶內，以虛擬拍住賞銀聯卡透過雲閃付App、Apple Pay或Huawei Pay，消費滿50港元或以上，即可獲一次性50港元Tap & Go拍住賞儲值額回贈。

另外，在8月1日至明年1月31日期間，使用Tap & Go拍住賞消費券帳戶內的虛擬拍住賞銀聯卡，透過雲閃付App消費，可獲消費金額5%獎賞，全期最高獎賞達250港元。

而在消費券計劃期間，以銀聯雲閃付App消費滿指定金額，即可參加消費獎賞計劃，獎賞金額達3,888港元。

銀聯國際亦有與各大商戶合作推出銀聯卡專屬優惠，目前參與的商戶包括IFC商場、一田百貨及超市、崇光百貨、實惠、中原電器、YOHO友和、卡萊美等零售商戶；以及遊樂場盛夏森林和充電器租借服務商ChargeSPOT等。持卡人在指定商戶消費，可同時享受消費券和銀聯的雙重優惠，優惠詳情有待銀聯公布。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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