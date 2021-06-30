【消費優惠】123 by ELLA限時優惠 全場買4送1 精明消費 09:00 2021/06/30 分享： 123 by ELLA全場買4送1優惠，即日起至7月4日，店內大量激荀價貨品任你揀，除買4送1優惠外，全場購買2件或以上貨品滿100元即送環保袋，買滿200元再加送消毒噴霧1支！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】銀聯夥Tap & Go推消費券優惠 享最高300元獎賞 2021/06/29 【5000元消費券】銀聯夥Tap & Go推消費券優惠 享最高300元獎賞 【消費優惠】759今期勁筍推介 急凍虎蝦肉低至$92/2件！ 2021/06/29 【消費優惠】759今期勁筍推介 急凍虎蝦肉低至$92/2件！ 【消費優惠】Market Place by Jasons App 感謝祭開始！ 2021/06/29 【消費優惠】Market Place by Jasons App 感謝祭開始！ 【5000元消費券】八達通澄清有關消費券3大誤解 市民毋須額外申請新卡領券 2021/06/28 【5000元消費券】八達通澄清有關消費券3大誤解 市民毋須額外申請新卡領券 【5000元消費券】ELEMENTS圓方推「盛夏消費賞」 電子消費滿2,000元可享總值2,000元獎賞 2021/06/28 【5000元消費券】ELEMENTS圓方推「盛夏消費賞」 電子消費滿2,000元可享總值2,000元獎賞 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 著數優惠 疫苗