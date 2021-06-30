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【消費優惠】123 by ELLA限時優惠　全場買4送1

精明消費 09:00 2021/06/30

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123 by ELLA全場買4送1優惠，即日起至7月4日，店內大量激荀價貨品任你揀，除買4送1優惠外，全場購買2件或以上貨品滿100元即送環保袋，買滿200元再加送消毒噴霧1支！

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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