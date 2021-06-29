▲ 【人民幣定存】10銀行年息逾2厘 3個月人幣定存最高息2.55厘

人民幣擺脫近月跌勢，人民幣中間價今早報6.4567兌1美元，較上日上調11點子，呈3連升。瑞信表示，中國經濟持續平穩復甦，預計中國經濟今年將增長8.2%。而瑞信亦繼續看好人民幣走勢，料人民幣兌美元在3個月及12個月分別為6.3及6.29。若看好人民幣未來滙價，現時亦可先把資金換成人民幣，並可敍造人幣定存，達至賺息賺價的效果。現時敍造3個月人幣定存，可享高達2.55厘年息！

【14間銀行1年人幣定存大檢閱 最高息達2.7厘！：按此】

■3個月人幣定存，呢間年息達2.55厘！■

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現時不少銀行的3個月人幣定存有2厘以上，當中以招商永隆存息最吸引，達2.55厘；其次為信銀國際，年息亦有2.5厘，而入場費只需1萬元人民幣。此外，富融及集友銀行的年息均為2.4厘，而富融銀行的起存額只需1元人民幣。

星展銀行的3個月人幣定存年息亦達2.35厘，入場費需等值5萬港元，而交銀香港及建行亞洲的存息分別為2.25厘及2.20厘。

責任編輯：曹佩鈞

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