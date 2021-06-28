【MPF】6月強積金人均回報暫蝕1,444元 三大主要成份指數滿堂紅

顧問公司駿隆發表6月份強積金初步表現，截至6月23日止的駿隆強積金綜合指數跌0.5%，人均回報暫時蝕1,444元。三大主要成分指數，包括股票基金指數、混合資產基金指數及固定收益基金指數均錄得下跌，分別跌0.9%、0.4%及0.1%。當中，香港股票基金錄得1.6%跌幅，香港股票（指數追踨）基金則錄得1.1%跌勢。



然而，預設投資策略基金則錄輕微升幅，核心累積基金及65歲後基金分別升0.3%及0.2%。



市場憂美國提早升息 近期市場波動



若以今年初至今的表現來看，人均回報則累計錄得11,629元，綜合指數錄得4.5%升幅。除了固定收益基金指數錄得0.4%跌幅外，股票基金指數，及混合資產基金指數分別錄得7%及4.7%的升幅。



駿隆指出，全球政府持續推動疫苗接種與寬鬆貨幣政策的運行，但部分國家受變種病毒及疫苗短缺影響，令疫情再度升溫。此外，市場擔憂美國因通膨而提早升息，因此令近期市場有所波動。

■6月份強積金暫時表現■

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責任編輯：鄭樂怡

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