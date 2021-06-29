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【消費優惠】半島酒店指定奶黃月餅套裝低至9折　日本城全場任選買4送1

精明消費 07:00 2021/06/29

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 半島酒店：指定奶黃月餅套裝低至9折

由即日起至7月23日，半島酒店推出指定月餅早鳥優惠套裝，網店購買12盒或24盒迷你奶黃月餅，可享低至9折優惠。

網店

2. 日本城：全場任選買4送1

由即日起至7月11日，全綫日本城、生活提案、多來買及日記士多全場推出任選買4送1，買8送2，如此類推。

值得注意的是，送贈之第5件商品以最低價格計算，如此類推。此優惠不適用於購買各款現金劵/禮劵、美食劵、易購點內之大型電器及大型傢俬。

另外，指定店舖不適用於指優惠，詳情可按此

3. La Casa Burger & Pasta：豬腩片漢堡套餐$58

６月２９日1日限定優惠！La Casa Burger & Pasta今次推出「豬腩片漢堡套餐」（杜洛克黑毛豬腩片漢堡配薯條及汽水）優惠，堂食及外賣只需58元（原價108元）。

需要注意，此優惠不能與其他優惠同時享用。

地址：上環文咸東街2號地舖
電話：2505 0555／6999 6143（Whatsapp）

 

撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 今日優惠精選

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