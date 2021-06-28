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【5000元消費券】ELEMENTS圓方推「盛夏消費賞」　電子消費滿2,000元可享總值2,000元獎賞

精明消費 18:20 2021/06/28

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政府推行的「5,000元電子消費券計劃」將於7月4日起接受登記，不少商場開始推出推廣活動。位於西九龍的商場「ELEMENTS 圓方」藉此推「盛夏消費賞」。推廣期內，顧客於場內以電子消費滿2,000元即可享總值2,000元獎賞，憑指定消費更可享總值8,000元獎賞！

由即日起至8月15日，顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即可享總值2,000元獎賞，包括1,000元ELEMENTS圓方餐飲現金券及1,000元商戶禮券；另消費滿28,000元，亦可享總值8,000元獎賞，包括合共2,200元ELEMENTS圓方指定類別現金券及5,800元商戶禮券。

商場指，各款ELEMENTS圓方現金券分別適用於場內逾百間商戶，包括Alexander McQueen、DAMIANI、De Beers、dunhill、Saint Laurent、Salvatore Ferragamo等。禮品換領數量有限，先到先得，換完即止。

此外，顧客於PREMIERE CINEMAS購買「週日親子電影場」小童戲票，即可免費獲贈成人戲票！演薈廣場食肆精選飲品亦低至買一送一！

ELEMENTS圓方「盛夏消費賞」
推廣日期：由即日至8月15日
禮品換領處：火區1樓 (TUDOR 店側，開放時間為上午10時至晚上10時)
                 金區2樓 (FRANCK MULLER 店側，開放時間為正午12時至晚上8時)

想知更多消費券最新資訊，請留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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