瑞銀財富管理：業績期助推動股市　看好周期性股票

最近港股走勢缺乏方向，過去一周股市先跌後升，恒生指數在上周二（22日）低見28,309點後回升至上周五（25日）的29,288點後，今早因黑色暴雨警告休市，下午開市後在29,200點水平徘徊。在６月中聯儲局議息會議「放鷹」後，不少人都想知股市未來會何去何從，市場又會看好甚麼板塊呢？

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瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎在電話會議上表示，未來第二季及第三季的業績期是一個推動市場的重要因素，在企業盈利增長仍維持正面的情況下，市場氣氛有望出現改善。她建議投資者留意周期性股票，例如能源、消費及某部分材料股，尤其是能源股過去幾個月出現上行走勢，為投資者帶來驚喜，而且仍較疫情前有很大幅度的折讓空間，全球能源股現時約有20至30%折讓。

雖然在美國市場，價值股被受市場追棒，但她形容大部分中國價值股的股價仍然偏低，表現仍落後於增長股，建議投資者可多關注價值型股票。

在中長線而言，縱使再生能源仍佔整體能源板塊很小份額，但增長空間卻很大。她亦指可留意與再生能源有關的供應鏈，因為出現很大的需求增長。另外，電能車板塊亦值得留意。「雖然最近內地電能車製造商的股價波動，但除了製造商外，相關的電池供應板塊都值得關注。」

通脹升溫對港股的影響

被問及通脹升溫的預期將如何影響港股時，她回應指，最重要是留意通脹上升的原因，目前看來似乎是疫情後的需求增長所帶動，這反而有機會利好公司業績表現。

現時市場預期聯儲局將會最快在2023年加息，她相信這意味未來兩年都會維持低息環境，而通脹則會維持在接近2%的水平，負利息的情況仍會存在。因此，在這情況下更應投資股票。而不同板塊的股價表現都會有差異，周期性板塊在此時會較好；若美國十年期債息在短期有大波動，則會影響到增長股的表現。

另外，該行在亞洲展望報告中，列出香港地區各類股票12個月遠期股息率預測。

■瑞銀對港股各板塊12個月股息率預測（由低至高排序）■

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責任編輯：鄭樂怡

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