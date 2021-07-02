▲ 【5000元消費券】4大儲值支付工具應該點樣揀 邊個最好用？

5,000元電子消費券計劃將於周日（7月4日）開始接受申請，市民可選擇透過4個儲值支付工具收取消費券。八達通、Alipay HK（支付寶香港）、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞，4個平台應該點樣揀？又有何優劣之處？

【4大儲值支付工具領取消費券優惠：按此】

在選擇儲值支付工具領取消費券時，不少人會比較支援商戶的數目，可以在愈多地方用到，亦較為方法。根據4個儲值支付工具的官方資料所得，4間支援的商戶數目均超過10萬個。此外，支付工具的儲值上限或單筆消費限額亦需留意，當使用消費券進行大額消費時，或會因而受到影響。以八達通為例，其儲值限額為3,000元，因此若想購買逾3,000元的物品，則需考慮用現金或其他方式支付餘額。

另外，若考慮經Tap & Go領取消費券亦要留意，屆時用戶會收到一張虛擬拍住賞Mastercard卡及一張虛擬拍住賞銀聯卡，該帳戶是獨立運作的，主帳戶的所有設定不會受影響，每期發放的消費券金額將會平均地分配在2個戶口內，用戶亦可自行分配戶口的金額。需要注意的是，在全期消費券期間，用戶只可增值消費券帳戶一次，用戶可於第2期消費券計劃發放後進行增值，上限為3,000元。計及第1期及第2期合共發放的5,000元，以及最高3,000元增值額，即用戶消費券帳戶最多只會有8,000元。

若要進行大額消費，Alipay HK官網指出只要增值足夠餘額、連結信用卡或銀行帳戶即可。至於WeChat Pay HK方面，官網亦提到用戶只需連接銀行帳戶、信用卡，即可支持各種額度消費。

■4大儲值支付工具之優劣■

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在4個儲值支付工具中，八達通是最為港人所認識及使用的，亦可用於日常交通費及消費途徑，惟較難在網上平台使用。而Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞都必須要先申請成為用戶才可使用，較適合一些有使用電子支付工具的人士使用。

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責任編輯：曹佩鈞

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