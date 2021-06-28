【5000元消費券】八達通澄清有關消費券3大誤解　市民毋須額外申請新卡領券

5,000元電子消費券將於7月4日起接受申請，發放款項的儲值支付工具八達通今發聲明，澄清3個有關於經八達通領取消費券的錯誤資訊，八達通指，歡迎市民沿用手頭上任何的八達通卡，毋須額外申請新卡領取消費券。

【4大儲值支付工具領取消費券優惠一覽：按此】

1. 毋須自行將儲值限額提升至3,000元

外界有指以八達通卡領取消費券，必須先把儲值限額提升至3,000元。八達通澄清指，市民不需要自行將儲值限額提升至3,000元，以八達通卡領取第一期消費券時，儲值限額會自動提升至3,000元，市民毋須額外去辦理提升儲值限額的手續。

【即日起派發表格 書面登記有咩要注意？（附領取地址）：按此】

2. 毋須申請新卡領券

此外，八達通澄清未有建議市民申請多一張八達通領取消費券，八達通指，歡迎市民沿用手頭上任何的八達通卡（包括實體卡、手機八達通卡、配飾、不記名、個人，以及附有自動增值服務等）登記及領取消費券，亦毋須額外申請新卡。

不過，若選用八達通卡登記消費券計劃，屆時將無法使用該卡增值至八達通錢包，因此八達通向用戶發電郵指，如用戶需定期使用八達通卡增值銀包，可選用另一張八達通卡領取消費券。

【防市民套現消費券 八達通將暫停錢包增值服務：按此】

3. 如常享用長者乘車優惠

外界有指以長者八達通領取消費券，將不能享用2元長者公共交通票價優惠。八達通澄清指，以長者八達通領取消費券，不影響正常運作，市民仍可如常享用2元長者公共交通票價優惠。

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責任編輯：李瑩

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