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【移民英國】無BNO之選？英國新畢業生簽證　毋須僱主擔保可留英最長3年

英國 18:16 2021/06/29

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【移民英國】無BNO之選？英國畢業生簽證　毋須僱主擔保可留英最長3年　

英國於年初開放予BNO持有人及其近親申請「5+1」BNO居留簽證。不過，不少在1997年後出生港人沒有BNO，若要移民英國，則要循其他路徑。英國將在7月1日起推出「畢業生路徑」（The Graduate route），為吸引優秀人才留在英國發展，合資格留學生可申請最長3年的簽證，留在英國尋求工作或就職，申請人毋須獲僱主擔保。

【英國再度延長LOTR措施 酌情入境限期延至7月19日：按此

合資格畢業生　最長可留英3年

為吸引海外留學生留在英國發展，英國內政部公布，在7月1日起推出「畢業生路徑」（The Graduate route）予留學生申請。留學生須在英國高等教育機構完成符合條件的課程，並有符合政府的入境記錄，才能申請畢業生路徑。完成合資格學位或以上資格的學生，可申請最長2年的簽證；而博士生則可申請最長3年；其間可在英國找工作或就職。

在2020年秋季入學的學生須在2021年6月21日之前入境英國，而在2021年1月或2月入學的學生，須在2021年9月27日之前到達英國，方可合符申請畢業生路徑的資格。

【英修例開放社會房屋或無家者援助 予BNO簽證持有人申請：按此

申請人毋須就職或獲僱主擔保即可申請，該路徑亦不設最低薪金要求，也沒有申請人數上限。內政部指，畢業生路徑將讓英國能夠留住最優秀留學生，在畢業後繼續為社會和經濟做出貢獻，該路徑將適用於英國各地，期望各社區皆可從中受益。

英國邊境及移民部長Kevin Foster表示，疫後復甦期間，期望能吸引世界各地人才留在英國，在商業、科學、藝術和技術領域從事職業並發揮最高水平，將英國視為實現抱負之地。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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