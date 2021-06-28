【移民澳洲】90後港女公屋出生 自學IT技術移民澳洲 年薪過百萬！

當你以為自己無錢，無法移民，想走都走不到的時候，不用絕望的。因為世上無難事，只怕有心人！香港有位90後女生，以27歲之齡，自學IT 技術，最終以軟件工程師身份，透過技術移民取得永久居住權，目前年薪已過百萬港元，在澳洲擁有多個物業。



你以為她必定是富有人家出身？你便錯了，Andrea出身公屋，移民澳洲時戶口只有10萬港元，在當地一個人也不認識，不過她找到澳洲欠缺的人才，並自學成功移民澳洲。

搵到筍工 月薪5萬 不準OT 擁無限有薪年假



初到埗澳洲的Ａndrea，在一星期內已找到澳洲大型保險公司的程式開發員工作，月薪約5萬港元。工作1年多，她轉工至矽谷科技公司任軟件工程師，起薪點年薪過百萬港元，公司待遇及福利絕對是香港打工仔的夢想。例如彈性上班時間、員工可放無限有薪年假，公司不準同事OT逾2小時，逾2小時會被認為是嚴重影響work-life balance，員工翌日會被要求放假！這些在香港看似荒謬的事，在世界另一端確實存在。

讀甚麼不等於你要做甚麼工作



Andrea大學本科唸工商管理，因興趣自學編寫電腦程式，畢業後任職科技公司。雖然Andrea當初的學位並不符合移民職業需求，但透過學習當地需要的技能，加上年齡、考試成績、學歷等因素，符合最低分數便可進行技術評估，她一夠分便排隊交申請表。最終以一年時間，便取得永住權。Ａndrea 能夠在短短數年間改變過來，當中亦付出不少，例如移民前她狂操英文，在IELTS考試獲得8分佳績，見工面試能夠流暢表達自己，相信亦是她可以短時間尋得理想職位的原因之一。



目前Andrea居於墨爾本市中心的1,000呎單位，購入價為300萬港元，這個價錢絕對是香港人難以想像。她亦相對有目標，已於墨爾本及塔斯曼尼亞持有數個物業， 她期望可以透過置業增加被動收入。當初第一步是先靠儲錢買下較便宜的自住物業，省去租金費用，並且限制自己每個月支出在5,000港元內。各位想移民的要努力為將來作好準備，不要再埋怨沒父幹了。

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】