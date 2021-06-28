▲ 【加密貨幣】全球NFT總市值近170億美元 NFT加密收藏品成新神話

上周加密貨幣市場在利淡消息影響下繼續受壓。中國對加密貨幣打擊力度持續加大，前周日凌晨0時，中國四川省正式對省内26間加密貨幣礦場強制斷電，國際加密貨幣全網算力驟降。前周四早間，於6月初剛剛上市開始交易的泰坦幣（IRON Titanium Token，TITAN）遭遇「大鯨魚」洗盤，散戶隨後恐慌性抛售導致該幣價格在幾小時内由大約60美元跌至接近零，亦導致其他加密貨幣大幅下跌。比特幣於上周四早間跌穿三萬美元大關，而後有所回升，上周五報35140美元，對比前周跌7.15%。以太幣上周中最低僅有1728美元，上周五報2003美元。

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比特星人今次想同大家聊聊另外一個近期非常火熱的話題──NFT。各位讀者近期一定在各類新聞或社交媒體上聽説過這個詞，例如某某藝術家透過NFT高價售出了其作品、某NFT平台交易量激增等等。根據網站CoinGecko資料顯示，現今全球NFT總市值接近170億美元，日交易額可達12億美元。但NFT究竟是甚麽，對我們又有何意義？

NFT是英文Non-Fungible Token的縮寫，意為「非同質化代幣」，顧名思義這些代幣每一枚都完全不同，不可以互相取代，就如畢加索每幅畫都完全不同。與之相對應的，有一個「同質化代幣」，這種代幣更為常見，每一枚代幣都完全一致，可以互相取代，我們通常所見的比特幣或以太幣都是同質化代幣。從這個層面上講，非同質化代幣更像是一種商品而並非貨幣。

這種代幣又與藝術品有甚麽關聯？實際上，我們最近時常聼到的NFT發行，是利用了NFT與區塊鏈這個平台，來解決一個藝術品投資中最關鍵的問題：如何鑒別藝術品的真僞。NFT交易會將藝術品的所有權證及交易記錄，上載至區塊鏈。因為區塊鏈歷史透明且不可篡改，這些記錄的真實性和公信力將得到保障。其他人可能會持有該藝術品的副本，但僅有其真正的擁有者才有區塊鏈上的NFT作為證明，就好似全世界有很多蒙娜麗莎的圖片，但所有人都知道僅有羅浮宮中的那一幅才是真跡。

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此外，NFT的應用場景還在不斷拓展， 除了平面藝術品之外，投資者亦可以通過NFT購買音樂、視頻、動畫的所有權，甚至有名人將自己的社交媒體動態製成NFT供投資者購買。NFT的廣泛應用似乎讓我們見到了一個萬物皆可被擁有，萬物皆可投資的世界，各類NFT交易平台也層出不窮，例如OpenSea，MakersPlace，Nifty Gateway等。

但與NFT的火熱相對應，其風險也一定存在。當下有部分平台藉助NFT的火爆炒作部分藝術品的價值，製造NFT投資穩賺不賠的假象。但事實上轉讓NFT與轉讓真正的藝術品一樣，需要為其找到喜好相同的買家才能出售。如若作品過於冷門，出售難度也相應會提高，亦可能導致虧損。

以上介紹僅供各位讀者參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數上周五報8241點，一周跌14.4%。ix比特幣指數報8373點，一周跌8.9%。ix以太幣指數報17084點，一周跌16.2%。一周比特幣相較其他加密貨幣跌幅更小，比特幣指數一周表現要好於另外兩隻指數。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 8241 -14.4%（-1388） ix比特幣指數 8373 -8.9%（-819） ix以太幣指數 17084 -16.2%（-3296） *截至2021年6月25日

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