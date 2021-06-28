【收息基金】每月派息債券基金高達10厘　投資10萬一年賺息逾1萬

面對通脹預期升溫，不少投資者尋求高息而穩定的收息產品，期望投資回報可跑贏通脹。市面上有定期派息的債券基金，最高可達10厘，主要投資在哪類型的債券？

【積極配置型基金派息率高達28厘 有何風險要留意？：按此】

債券基金最高達10厘 1年賺息1萬

根據FSM平台資料，該平台上10大最高派息債券基金如下圖所示，年度化股息率由7.8%至10.7%不等，普遍為每月派息。該平台上的派息基金的投資門檻並不高，低至8,800元或8,000元人民幣即可入門，根據不同基金而定。最高派息的為東亞聯豐中國高收益入息基金（人民幣對冲），主要投資在中國房地產的債券，包括中國恒大 （03333） 、佳兆業 （01638） 、當代置業 （01107） 、花樣年 （01777） 等。

假設投資10萬元，以最高年息率10.7厘的東亞聯豐中國高收益入息基金（人民幣對冲），每月可獲分派851元利息，一年則可獲派10,212元。

■十大最高派息債券基金■

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【股債混合基金年息率高達9厘：按此】

需留意賺息蝕價風險

投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

另外，一些高派息基金的投資組合可能會投資於高收益債券，又或俗稱「垃圾債券」，即投資評級低於標準普爾BBB-級或穆迪Baa3級的債券，以爭取較高回報。高回報，風險亦高，高收益債券的違約風險亦會較高，債券價格一般亦傾向波動。

責任編輯：李瑩

=======

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】