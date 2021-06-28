【MPF】心多多唔識揀？「Omakase」預設投資策略　管理MPF更輕鬆

上期提到積金局新推出的一輯宣傳短片，透過深夜髮廊理髮師令顧客明白到在選擇強積金基金時，須配合自己的需要，切忌盲目跟風。這系列的第二輯短片迎來另一位煩惱的客人，看看由演員駱振偉飾演的髮型師如何幫助他改造形象，並啟發他利用預設投資策略（DIS）解決管理強積金的煩惱！

強積金「Omakase」 輕鬆管理無煩惱

內向怕醜的男主角因忙於工作無暇打理髮型，對於甚麼髮型最適合自己感到猶豫不決。髮型師於是為他介紹了「廚師發辦」Omakase理髮套餐，由髮型師按照男主角的年齡和條件，決定適合他的髮型，而且更以「一口價」全包。原來，除了髮型外，男主角亦就投資強積金的煩惱向髮型師求助，希望尋求強積金的「Omakase套餐」，髮型師於是向他推介DIS！

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DIS專為無時間、心多多或不懂得選擇強積金基金的計劃成員而設，由兩個混合資產基金組成，包括核心累積基金和65歲後基金。DIS的特點是根據計劃成員的年齡自動降低投資組合風險、收費設上限及分散投資環球市場，是管理強積金的一個非常方便、無須傷腦筋的好方法。

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