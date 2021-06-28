▲ 【5000元消費券】6．28起派發表格 書面登記有咩要注意？（附領取地址）

5,000元電子消費券計劃將於7月4日接受申請，屆時市民可選擇透過電子或書面方式登記。政府今日（6月28日）亦將書面登記表格上載至消費券計劃網站，市民也可於各郵政局、民政事務總署及福利辦事處等地方索取登記表格。

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索取表格地點：

另外，市民亦可於網上下載有關申請表格。

書面登記注意事項

1. 填寫領取消費券的儲值支付工具

市民必須在表格內填寫用以領取消費券的儲值支付工具，而每名登記人只限登記一次，每個儲值支付工具帳戶亦只可登記一次。

2. 需提交香港身分證複本

市民填妥及簽署表格後，必須連同登記人的香港永久性居民身分證／香港居民身分證複本釘好並對摺一同遞交。

3.「在港居住」要求聲明

是次消費券計劃規定申請人必須在2021年6月18日之前的連續24個月在港居住。

不過，如果申請人在上述時間內不在香港，需聲明有關原因，共有6個原因可供選擇，包括：

「廣東計劃」或「福建計劃」的受惠人；

在香港以外獲有關當局認可的學校／大學就讀；

工作假期參加者；

因健康問題須在香港以外地方住院；

須為政府或位於香港的公司／機構短期在香港以外地方執行職務，或須陪伴執行此等職務的直系親屬；

填寫「政府可能釐定為合理的特殊原因」。

4. 不接納郵寄、傳真或電郵遞交表格

除了個別獲轄免的有特別需要人士外，是次登記並不接納以郵寄、傳真或掃描登記表格後以電郵方式遞交的表格。填妥表格後只需投入任何一間郵政局或指定銀行分行內的表格收集箱（收集箱地點一覽）。

另外，市民如在任何指定銀行分行遞交書面登記表格，只需把表格投入表格收集箱，無需向銀行繳付任何費用。

書面登記遲一個月獲發消費券

市民遞交書面申請後，政府會在約5個工作天內透過登記人提供的電話號碼，以短訊形式向登記人發出登記確認通知。值得注意的是，由於處理書面表格涉及較多程序，若市民透過書面登記，最快可於9月1日獲發放第一期消費券；若市民透過電子登記，則最快可於8月1日獲發放第一期消費券。

■按圖即睇5,000元消費券登記詳情■

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責任編輯：曹佩鈞

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