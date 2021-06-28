【數碼貨幣】數碼港元對發鈔行及聯滙造成衝擊？ 鄰近地區發展如何？

6月初，香港金管局公布「金融科技2025」5大策略範疇。其中，研推央行數碼貨幣 （CBDC） 零售層面應用，因直接牽涉普羅市民日常生活和小商戶，引來較多關注和揣測。究竟數碼港元 （e-HKD） 是否可行？有其必要性嗎？又有甚麼影響？會否對3家發鈔行及聯繫滙率造成衝擊呢？

央行推數碼貨幣大勢所趨



相對於其他地區，香港研推央行數碼貨幣似乎姗姗來遲，顯得有些猶豫，今次的研究預計12個月內完成初步結果。其實，金管局3年前曾指本港具有高效的電子支付，認為推行數碼港元好處有限。不過，時移勢易，近兩年的疫情催化了電子支付廣泛應用，以及對數碼貨幣的接納程度。與此同時，中國人民銀行去年已對數字人民幣 （e-CNY） 進行局部區域測試，領跑於各大央行，而美歐央行亦急起直追，數碼美元將於8月試驗，至於鄰近香港的澳門、新加坡、日本和韓國也相繼起動，反映出央行數碼貨幣已是全球大勢所趨。

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港電子支付成熟 具發行數碼港元條件



就技術層面而言，本港推行數碼港元相信不會有太大問題，應可借鑑已經先行先試的內地技術及經驗，沿用成熟的區塊鏈技術，以及類似數字人民幣的雙層營運體系，即由金管局主導研發及設計數碼港元，繼而由現時3家發鈔行發行及流通。倘若數碼港元做到如市面「轉數快」般便捷，則可吸引零售小商戶加入應用，進一步提升本港支付生態。



在實際應用方面，現時本港電子支付已相當成熟，市民亦習已為常，零售商戶也普遍接納，僅有少數長者仍然使用現金交易。因此，本港基本上具備了推行數碼港元的條件和客觀環境，也就是具有可行性。若考慮到其他地區央行合作，便利跨境支付，以及未來金融科技與金融體系進一步融合，則推行數碼港元似乎有其迫切性及必要性。

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數字人幣進展順利 強化中港金融聯通



事實上，去年人行在內地多個城市測試數字人民幣，初步進展順利，並密鑼緊鼓推進，亦與本港合作技術測驗跨境支付，未來將可進一步強化中港金融互聯互通，加速大灣區經濟整合，也可便利區內民眾跨境消費。而基於對等互利，順勢而行，香港推行數碼港元似乎是必然之路。當前，政府大可藉着大規模派送的電子消費券之機，鼓勵更多小商戶參與，全面檢視本港使用電子支付實況，掌握相關數據，鋪路日後推行數碼港元。



從安全性及私隱角度看，央行數碼貨幣，有别於坊間的虛擬貨幣。前者由央行背書，作出百分百支付保證，可謂沒有交易兌現風險。雖然有交易追蹤私隱疑慮，虛擬貨幣是「去中心化」，央行數碼貨幣反而是「中心化」，所有交易均是有跡可尋，政府或會過度侵犯私隱。不過，對於零售層面的小額支付，大可在交易追蹤方面設限，對數據收集、身份認證及金額多寡設立標準，消除被濫用之憂，卻仍可保留追蹤違法交易之便，例如洗黑錢、毒品及軍火買賣等。

數碼港元倘面世 對發鈔行衝擊不大



對於現時市面上的電子支付商來說，縱使數碼港元面世，相信即時衝擊輕微，因支付商早已站穩陣腳，只要交易平台便捷，憑藉消費者使用慣性及忠誠度，短中期內預料不會有大影響，數碼港元只是提供多一個支付選擇而已。不過，這還看政府的參與程度，倘止步於數碼港元設計及批發，不涉搭建交易平台予銀行直接接入，這或無助小商戶降低交易成本，但卻可減少對支付商的即時衝擊力。



另方面，央行數碼貨幣一般被視為是政府收歸發鈔權手段，所以若數碼港元是由金管局直接發行，將對目前本港3家發鈔行帶來衝擊。不過，金管局明言，在香港貨幣發行局制度下，由金管局作為擔保方，所以日後縱使推出數碼港元，亦不排除發鈔行的參與，這意味發鈔行很大機仍會扮演發行的角色，可說基本上並沒大影響。



值得一提的是，坊間雖有揣測可藉着推出數碼港元，而將港元改與人民幣掛鈎。可是，這項改變兹事體大，涉及根本上的金融制度變更，必須具備成熟的客觀條件，但當前似乎還看不到是合適環境及時機去改變聯滙制度。況且，金管局再三強調，數碼港元不會影響聯繫滙率，亦無意改變聯滙制度，大家也就毋須捕風捉影了。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。