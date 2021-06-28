技術創新的碳中和使命

氣候變化已成爲全球發展面臨的最大挑戰之一。為共同應對考驗，聯合國數據顯示全球已有逾110個國家對碳中和目標作出承諾，企業亦紛紛公佈減碳計劃，致力共同推動可持續發展。

節能減排是實現碳中和目標的關鍵，而科技創新則是達到有效節能減排不可或缺的手段。市場對綠色科技的需求大力推動了創新，並促進社會各界攜手合作。疫情期間，由技術推動的低碳減排措施迎來爆發式增長，如線上會議及辦公的普及、無紙化辦公趨勢，以及非必要差旅的減少等。除此之外，透過大數據與人工智能改善塞車問題，為居民帶來便利生活的同時降低碳排放。新能源汽車和智能電網建設等發展，亦屬於技術助節能減排正在進行的更深層次探索。從後台的基建數據中心，到前台的算法，再到今天能源市場化的交易網路發展，技術的成熟和相應的市場化機制為減排脫碳帶來更全面的思考，推動碳中和的進程加速向前。

基於此背景，實現碳中和的目標不再遙不可攀，不同行業及人群都能利用綠色技術，實現低碳發展、低碳工作和低碳生活，共建綠色社區。對企業而言，從技術的角度出發，可於以下三個方向進行思考及探索：

減少企業的能源消耗

首先，企業需關注自身發展過程中的能耗情況，並運用創新科技制定有效節能措施。目前較為普遍的方法包括於數據中心普及清潔能源（如風能和光伏發電），或於辦公大樓採用綠色建築設計等。以雲服務商為例，雲技術作為龐大數碼轉型需求的核心，其大型數據中心的能耗情況便成為節能減排議題的關注焦點。

阿里巴巴已開啓了在這一領域的創新探索。例如阿里雲杭州數據中心，部署了全球最大規模的浸沒式液冷服務器叢集，可將服務器沉浸在特製的液體冷卻劑中快速冷卻IT硬件，可降低70%以上的能耗。同時其能源使用效率（PUE）亦接近理想目標（1.0）。與傳統數據中心相比，杭州數據中心每年可節省高達7,000萬千瓦時用電量，相當於香港15,000戶家庭每年的用電量（根據香港特別行政區政府機電工程署數據，香港每戶每月的平均用電量約為390度電量）。

幫助行業和客戶節能減排

數碼化轉型是推動低碳發展的重要舉措，然而眾多企業在轉型期間，依然面臨不少挑戰及困難，該問題於傳統行業尤為突出。因此，從不同技術角度提出建議，幫助行業和客戶制定減碳技術和策略，透過數碼化轉型支持各行業達到減碳目標，也是科技企業應肩負的使命。

阿里雲為中國大型鋼鐵企業攀鋼開發和提供的工業智能解決方案實施後，攀鋼每生產一噸鋼，便節省1.28公斤鐵，每年可節省人民幣1,700萬元煉鋼成本。阿里雲還協助內地領先的垃圾焚燒發電企業瀚藍環境，透過AI算法與人工操作相結合的方式，將垃圾燃燒穩定性提升了23%。

鼓勵綠色低碳消費

隨著消費者對環境保護意識的提升，低碳生活和消費的觀念廣受推崇，社會對綠色物流、低碳商城和綠色出行的期待大幅提升。各類型企業可由該角度出發，設計簡單易行的互動機制，讓消費者輕鬆參與綠色消費。以食物外送平台為例，餓了麽為消費者下單時提供「無需餐具」選項，以期減少一次性餐具的消耗。此功能推出至今，餓了麼平台已累計送出四億份無餐具訂單，共計減少碳排放達6,400噸。

科技創新對全球推動碳中和議題至關重要，雲技術更可為不同行業提供核心技術支持。無論是能源和工業，以至交通、建築和零售等，社會各界需緊密合作，共同構建零碳未來。