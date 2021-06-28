【電子消費券】八達通vsAlipay HK 誰能搶消費券客戶？

隨著財爺陳茂波正式公佈5,000元政府消費券的登記及分發詳情，四大消費券合作電子支付供應商也開始展開新一輪的宣傳攻勢，務求要及早讓用戶作出決定選用那一個平台接收消費券。

觀乎這個星期的戰況，八達通和AlipayHK算是比較高調搶客，而WeChat Pay HK及拍住賞則相對低調。

八達通擁優勢 搶消費券客豈能輸

對八達通來說，這一場本來是不應輸的仗。因為它擁有天時地利的優勢。首先香港人每人基本上必備一張八達通，而政府又容許八達通用戶登記後憑卡在領取交通津貼機拍卡取券，對一眾用家而言是毫無難度。

再者，政府到最後更臨門轉軚，容許市民運用消費券搭車，這樣一來，更令住在新界及離島前往市區上班的人更大誘因用八達通取券，這代表政府可全數津貼交通費。

雖然買巴士月票都係780元，但起碼可以幫到五個月車錢還有錢買其他東西。這對不少上班族而言是具吸引力的。

說到底送錢最吸引

儘管不少人都批評八達通系統落後，單次儲值額不能超過3,000元。在網購方面又不及其他對手，但八達通避重就輕，以送錢來轉移視線。

用八達通收券每人先袋18元，首2,000元按時用完再收100元。而且尾款1,000元可以直接套現。這令八達通未能在網店購物的弱點被遮蓋了。相信不少人也貪其够方便，而選八達通收券，主力在搭車和在超市添置生活必需品。這相信也是八達通以Take it easy作為宣傳主題的目的。

更有趣的是，八達通找來全民造星3的導師林二汶和MIRROR成員陳卓賢Ian作為代言人，搶攻年輕用戶一族。Ian更與另一MIRROR成員呂爵安Edan代言的拍住賞正面對撼搶客。

AlipayHK玩用戶體驗 真能藉此吸客？

至於另一家比較受人注意的AlipayHK，其宣傳手法則以用戶體驗及活動為主，送錢則不及八達通闊卓。

現時AlipayHK只為提早訂閱並成功登記的客戶送上30元。最有趣的是推出「超離地特別賞」送出總值10億元的折扣及優惠，當中包括食足一年的巨無霸，搭車優惠券，以及和名廚張錦祥及七師傅用餐見面會。

這樣的優惠能否吸引用戶轉用AlipayHK？ 薑餅人只能說這些優惠的確名符其實「超離地」！

「特定號碼」多此一舉

雖然薑餅人對電子支付也素有研究，但面對八達通一嘟取券的簡便，加上只須填寫八達通卡號碼便可進行登記，實在難以再向家中長者介紹使用其他三種方法。特別是其餘三個方法要透過APP去找出「相關號碼」登記接收消費券，這樣便多了出錯的機會了。

薑餅人認為，既然這三個平台本身都已是轉數快的成員，只要帳戶已綁定用戶手機號碼，便須選定平台便可直接登記，「特定號碼」安排根本是多餘。