【大灣區】陳智思：大灣區潛力龐大　香港青年宜把握機遇

粵港澳大灣區人口逾7,000萬，本地生產總值與南韓相若，人均本地生產總值近乎是中國整體總值的兩倍，確實提供了龐大的機會。大灣區涵蓋香港、澳門兩個特別行政區，以及廣東省深圳、廣州、珠海等9個城市，無論企業還是投資者都想搭乘灣區發展的快車，希望能從中分一杯羹。



為增加年輕人對大灣區的認識及前景發展，香港政府推出大灣區青年就業計劃，鼓勵和資助企業招聘2,000位本地大學畢業生到大灣區的內地城市工作；商務及經濟發展局亦聯同13個在港國際商會推出「未來國際人才計劃」，為新近的畢業生提供不同行業的就業機會。

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此外，社會上也有不少計劃協助年輕人裝備自己，讓他們更好的訂立自己方向。Melo Program為大學生與企業領袖作配對，以師友式指導參與的同學、探索並共同創建一些項目。透過接觸與實踐，雙方都有所啟發、獲得不同的新想法。



阿里巴巴集團更投放10億港元，成立阿里巴巴創業者基金，以培育和支持香港的年輕初創企業和年輕人創業、發展業務。其他例如滙豐銀行、和記電訊、中電等大企業，也有向年輕人提供不同形式的培訓或就業計劃。

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還有不少組織和機構也有提供師友和導師計劃，包括婦女基金會、城市土地學會、會計師公會等，都有提供與行業相關的師友計劃，有些如「名師高徒」導師計劃，則為對科研有興趣的同學而設。



這些師友計劃分文不收，希望能把學生和年輕專業人士與該領域的領袖作配對，旨在幫助培養和協助年輕一代的人才，為他們提供職業和業務發展的建議。

（節錄）

【原文：大灣區潛力大 港青宜把握機遇】

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