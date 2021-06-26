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【健康增值】飲酒何止傷肝！　唔好小看對大腦影響

個人增值 15:00 2021/06/26

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酒的主要成分——酒精、亦即乙醇（Ethanol），是一種影響神經細胞的神經毒物（Neurotoxic）。說是「毒」看似誇張，但飲醉的人的判斷會受影響，甚至做出異常行為，便知道不能小覷酒的破壞力，因此飲酒絕不宜過量。

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酗酒破壞肝功能

日常診症中，不時也會遇到有酗酒惡習的病人。他們能夠持續飲用這麼多酒，反映肝能夠處理攝入體內的酒精，但長期則會令肝臟過度虛耗，最終引起肝功能異常、肝硬化甚至其他病變。

除了影響肝臟，長期酗酒的人更可能會腦收縮，即大腦體積較同齡人士為細小，出現記憶較差、腦功能退減及邏輯思維下降等情況，活動能力則保持正常。由於大腦體積縮細，騰出的空間便被腦水佔據。

對大腦影響不容小覷

這類酗酒病人為何會與腦科醫生有所接觸呢？正正是因為顱內的空間增多，容易在撞到頭後出現顱內出血，卻又因為肝功能差影響凝血，於是瘀血慢慢積聚，逐漸形成慢性硬膜下腔血腫。患者會有手腳不靈活、嘔吐及神志不清等病徵，腦掃描檢查就發現有瘀血，需要盡快做手術處理。

除了大腦縮細，酗酒也可能引起另一種名為韋氏腦病（Wernicke Encephalopathy）的問題。患者通常會有走路不穩、眼球不斷震動而導致視物有重影，嚴重時甚至會使人暈倒及抽筋。一般而言，磁力共振掃描會發現大腦有不正常的顯影，加上有酗酒的習慣，便能幫助醫生盡快作出診斷。同時，病人亦需要抽血化驗維他命B1的濃度，讀數通常也會偏低。

治療韋氏腦病並不複雜，只要盡快為病人注射及口服維他命B12，補充身體不足，症狀很快便會改善，病人亦能快速康復。不過，要根治問題及避免問題再現，病人便要立即戒酒。

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（節錄）

【原文：喝酒何止傷腸胃？（收費文章）】

作者：熊偉民

責任編輯：周美好

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