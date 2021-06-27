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【ESG】環保熱潮帶動商機　二手轉售規模　料2025年達770億美元

綠色金融 19:00 2021/06/27

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【ESG】環保熱潮帶動商機　二手轉售規模　料2025年達770億美元

近年全球開始關注速食時裝文化所造成的浪費，令二手時裝市場更受大眾歡迎。近日有研究預計，二手轉售市場規模在未來5年內將增1倍以上，據估計，到2025年可達770億美元。

二手市場規模不斷擴大。外媒CNBC報道，根據GlobalData與ThredUp合作調查顯示，去年有3,300萬消費者首次購買了二手服裝，而這些消費者中近8成（76%）計劃在未來5年內增加對二手服裝的支出。

【富達：疫情促使逾6成人更關注ESG：按此

二手轉售規模 2025年770億美元

二手商品網站ThredUp總裁Anthony Marino指出，疫情爆發改變消費者對於時裝產品的既有觀念，消費者提高對環境影響的認知，以及培養減少浪費的習慣；而更多人發現在經濟衰退期間，可通過轉售二手物品，賺取額外收入，亦成一大推動市場因素。他解釋，消費者一直被困家中，因而意識到家中堆積大量不常用的衣物，激勵他們開始將物品轉售。

事實上，二手服飾市場除了可促進環保，消費者也可以用相對便宜的價格購買名牌產品，因此令市場愈來愈大。該調查預期，在未來5年內，二手市場總產值從今年的360億美元（約2,795億港元），增加到2025年的770億美元（約5,979億港元）。這一增長率，比廣泛的零售服裝行業高11倍，反映二手市場已成零售業增長的其中一部分。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：二手服夠環保 疫下賺收入

欄名 : 綠色投資

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