【大灣區】逾4成生產商今年增聘人手 人工加幅2.9%

渣打本周初發表有關大灣區疫後復甦的洞察報告，在3月中至5月中訪問了超過220間生產商，它們的總部大多在香港、台灣或中國內地，全部均在大灣區有業務，調查詢問了他們有關目前營運狀況及業務前景。該行指，調查受訪者都是區內較為成功的企業。

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報告指出，受訪的生產商都證實復甦的情況正在發生。當中有68%的受訪者預計2021年的訂單平均增長9.5%，只有16%的受訪者認會跌9.2%，與去年表現比較有明顯轉變。



有51%認為去年整體訂單減少，平均下跌11.1%，有35%廠商指去年訂單平均實際升9.8%。該行認為，若不是內地對於遏制新冠疫情危機的反應迅速，使工廠能很快重開，情況或許會更差。



銷售額的表現與訂單表現則相若。68%的受訪者預期今年的銷售料平均增長9.6%，認為會跌8.9%的有18%。回顧去年的情況，50%受訪者指去年的銷售表現較差，平均減少11.6%，有超過35%生產商則指有改善，平均增長9.9%。



43%生產廠料今年聘請更多人手



值得可喜的是，生產商在經歷去年的停滯後，現時在產能利用率恢復及業務前景改善的情況下，重新開始招聘。有43%受訪者預期今年會聘請更多人手，只有12%表明會減少請人。平均來計，今年預期招聘人數按年增長2%，有別於去年錄實質下降0.9%。



生廠商預期今年的平均人工升幅為2.9%，較去年的1.9%加幅略高，50%預期會在今年加人工。去年只有14%的受訪者調低員工薪金，40%廠商仍有加人工或願意加人工。



值得一提的是，2.9%的平均人工加幅事實上仍較疫情前的水平低，2018及2019年的人工升幅平均有4.6%。這意味在經濟活動正常化及國際旅遊活動復甦後，仍有薪酬上調的空間。

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關於業務在疫情後的復甦情況。有60至70%受訪者指目前業務在產能利用率、銷售、訂單及勞動力四方面，已達到疫情前的70%或以上水平。只有15至20%廠商的復甦程度在50%或以下。

責任編輯：鄭樂怡

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