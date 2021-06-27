▲ 【好去處】全港首個海洋探索體驗館7月開幕 夢幻水母館登陸荃灣商場

暑假臨近，眾家長又是頭痛為子女找節目的時候。全港首個海洋探索體驗館「浩海立方‧探遊館」擬定7月開幕，選址荃灣Plaza 88商場，佔地過萬呎，內設光影海洋觀景窗、夢幻水母萬花筒、VR海洋探秘之旅等，親子遊最是適合。

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VR海洋探秘之旅

這個全香港首個海洋探索體驗館，將設多個不同的主題專區，當中最吸引的就是全港首個結合真實海洋生物及投影效果的光影海洋觀景窗，以及由真實水母跟燈光配合的水母萬花筒，水母在燈光中盤旋飛舞，相當型格。

另外，館內亦有VR海洋探秘之旅、MR水母學堂、海洋兒童樂園及特色餐飲區等。VR海洋探秘之旅會是遊客化身成一條小魚，在水母的庇護下於大海闖蕩；混合實景的MR水母學堂內，遊客會成為海洋保衞隊，模擬參與拯救擱淺綠海龜的行動，過程參照真實的海龜救援程序，反思人類對海洋及其棲息動物的關係。

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浩海立方•探游館

地點：新界荃灣西楊屋道88號8樓

開放時間：預計於2021年7月中開幕

作者：馮柏偉

責任編輯：馮柏偉、何小雲

（節錄）

【原文：全港首個海洋探索體驗館 7月開幕登陸荃灣商場】