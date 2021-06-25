積家Reverso誕生90載　強調美學與功能延續反轉藝術

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作為積家旗艦系列的Reverso，以其錶殼可以反轉的特色成為經典，造就出兩個甚至四個的錶盤來創出更多可能性，成為業界的一項突破性創舉。尤其運用了精細工藝設計的錶款，或是加入了複雜功能的作品，更絕對成為收藏家的目標。
今年Reverso系列迎來90周年紀念，為此積家特別推出多款Reverso新作。先來了解一下Reverso的由來，積家於20世紀30年代開始研究一款可以翻轉的腕錶，原先目的是為腕錶可以在激烈的馬球比賽中佩戴而不會因衝撞而破損，到了1985年，品牌將錶殼全面優化，錶殼具備防水、防塵的功能，採用全新翻轉機制，並配備重新設計的錶耳固定裝置和錶框。結構既然得到完善，隨後品牌就陸續為Reverso系列加入更多功能和設計特色，還開拓了個性化訂製的領域，令它成了鐘錶玩家的一個收藏系列。
紀念系列僅發行190枚
為了慶祝Reverso的90大壽，品牌特意推出Reverso Tribute Nonantieme90周年紀念腕錶，腕錶的正面採用裝飾刻紋玫瑰金錶殼，搭配太陽放射狀飾紋錶盤。錶盤的下半部分設有小秒盤結合月相顯示，12時位設有大日曆。而背面錶盤則令人喜出望外，兩個大小不同的視窗排列呈「8」字形，上方為數字式半跳時小時顯示，此複雜功能首次於Reverso腕錶出現；下方為轉盤式分鐘顯示，鮮艷藍色漆面夾板更綴以細小的金色星星，中央的小圓環鑲貼金色太陽和月亮緩緩越過地平線，顯示晝夜更替，還綴以「JL」標誌。紀念腕錶限量發行190枚，僅於積家專賣店發售。
在紀念錶款以外，不得不提Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque，這可以形容為品牌製錶技術晒冷作，耗時6年來研發，為全球首款設有四面功能顯示的腕錶。在尺寸僅為51 x 31 x 15毫米的錶殼內，藏有11項複雜功能︰第一面有時、分顯示、陀飛輪、瞬跳萬年曆、大日曆等；第二面有數字式跳時小時顯示及三問報時等；第三面是北半球月相顯示和月份、年份等；第四面則是南半球月相顯示。工藝方面有雕刻裝飾的藍色漸變漆面星空圖星羅棋布，成為玫瑰金月亮的背景，全由積家珍稀工藝工坊製作。
產品查詢︰8200 3002
撰文 : 梁靜詩
欄名 : 型男玩物誌