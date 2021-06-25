▲ 【海外升學】去年近6千名中六生離港升學 最多人去邊個地方？

近年不少港人選擇海外留學，據教育局《中六學生出路統計調查報告》顯示，去年4.4萬參與調查中六生當中，有6009名畢業生離港升學，佔整體約14%，比2019年出外升學人數增4成。

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去年近6千人離港升學

教育局每年會進行《中六學生出路統計調查》，經日校收集中六畢業生升學資料，包括中六畢業生10月時的升學及就業情况。2020年中學日校中六畢業生約有4.5萬人，當中4.4萬名學生經學校回應問卷調查。

調查顯示，去年離港升讀全日制專上或大學課程的中六生比2019年大幅增加4成，共有6009人。相較於2019年，只有4249人到海外升學，亦較2018年的4468人少4.9%。

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據地區分布，去年最多畢業生升學的地區為內地，有1877人；其次為台灣，有1577人；排名第三位為英國，有1071。增幅最高的升學地點為加拿大，由2019年135人增加1倍至去年270人，其次為台灣及內地，增幅分別達75.8%及52.7%。

責任編輯：李瑩

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