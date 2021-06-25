短小精悍 14 萬上車盤　起亞Morning GT-Line

近來汽車界終於見到更多元化選擇，而非清一色SUV。向來積極進取的起亞（Kia），最近一口氣為旗下多個車款推出新版本，如巨無霸7人車Carnival、入門房車Cerato K3、小型CUV Stonic，以及這部Morning GT-Line，讓不同用家各取所需。

近年有不少品牌推出車價20萬樓下的小車，可見代步用的「腳車」仍有市場。作為代步車，首要條件是便宜親民、簡單易駕，對引擎動力扭力、駕駛感及操控不能要求太高。如果外觀吸引，加上配備齊全，絕對會加分。

▲ 起亞Morning GT-Line車仔細細，卻有不錯的駕駛表現。

運動包圍添跑格

這款改良版的Morning GT-Line，外形用上更富運動感的包圍，車頭及車側的紅綫更添跑格，車仔細細卻甚有氣勢。新款鬼面罩上方減去網狀設計，加強「虎鼻」輪廓，下方的霧燈位變成5角形，旁邊的進氣口沒有了外框。投射式頭燈形狀雖沒有變，但LED日行燈就變成了4盞小燈，整體上更加簡潔利落。

車尾同樣化繁為簡，綫條變得更銳利，兩條梯形的死氣喉看起來如跑車般型格。打開車尾箱門，容量就不能奢望太多，只得255升。如要放置大量物件，惟有將後排座位作60：40摺合，將容量提高至1,010升。

▲ LED頭燈及鬼面罩均以新造型亮相，甚有霸氣。

▲ 行李箱空間略嫌有限。

車廂配備充足

車廂配備亦有提升，變得更加豪華，用料絕不失禮，仿皮物料有質感，不算太膠。皮製多功能軚盤握感不俗，儀表板以指針配上LCD屏幕，簡潔清晰。還有皮製波棍，油門及煞車腳踏也是合金，甚有誠意。

中控台有8吋輕觸式屏幕音響系統，更可無綫接駁Apple CarPlay，後泊鏡頭是有的，但略嫌低清。前座儲物空間充足齊全，手枕位、恒溫冷氣下均有雙層置物位及杯架，井井有條，還有一個USB插頭位可為電話充電。

全車為布面梳化，幾何形設計不算太差，前座只有手動也符合預期。後座空間感其實也不算太惡劣，如兩人坐的話，頭部及腿部空間勉強可接受。中間地台雖然不算突出，但座位確實窄，只適合小朋友或身形嬌小人士，或索性當4人車好了。

▲ 皮製多功能軚環手感舒服，設計有誠意。

▲ 8吋輕觸式屏幕配Apple CarPlay，連實體按鈕方便易用。

▲ 後座空間不算寬敞，坐4人會較為鬆動。

全新5前速波箱

Morning配備1.2公升自然吸氣引擎，上一代的4速自動波，換上了全新5前速單離合器半自動波箱，馬力有84匹，扭力為117.7牛頓米。單看數字不亮眼，真實駕駛起來卻甚有驚喜。因車身輕巧而感覺爽快，加速力不算太弱，電動力輔助轉向系統令轉彎反應靈活。操控穩健，車架亦見紮實，不會太過飄搖。

不過新波箱在每次轉檔時，有一下相當明顯的頓挫感，感覺不算順暢。對駕開自動波的車主來說，需要點時間適應，或可試試運用加減波，將實力發揮得更好。要留意此車不設P檔，泊車需要轉至N檔再拉手掣，跟現在只按一下電子手掣或已配Auto Hold，也要重新習慣。

車廂隔音亦做得不錯，行駛時感覺寧靜。意想不到安全配備也充足，設有斜坡起步輔助系統、輪胎壓力監測系統、電子穩定系統、前側及側窗簾6安全氣袋及後泊車感應。車價為14萬左右，新手用來操車或當腳車，確實是不俗之選。

▲ 1.2公升自然吸氣引擎，動力合格，一般路面應付有餘。



規格表

售價：$145,791

車型：5門5座位揭背車

引擎：Kappa 1.2四氣缸MPI引擎

馬力：84ps/6,000rpm

扭力：117.7Nm/4,200rpm

驅動：5前速半自動波箱，前輪驅動

懸掛：麥花臣式（前）／扭力桿式（後）

制動：通風碟（前）／實心碟（後）

車身長x闊x高：3,595 x 1,595 x 1,485mm

前／後軸輪距：2,400mm

車重：984kg

平均耗油量：5.9L/100km

查詢：起亞汽車（2760 9933）