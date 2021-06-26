▲ 【好去處】全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR

夏日炎炎，最好就是下水消暑降溫。沙灘以外，海岸公園亦是一個不錯的選擇，游泳之外，亦可以划獨木舟、直立板，或浮潛看看海洋生物及珊瑚。今次到訪海下灣，參觀新開幕的海下遊客中心，輕鬆上山下海，感受香港純真的美麗。

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乘坐小巴快捷方便

海下灣海岸公園是香港首批海岸公園之一，於1996年成立，位於西貢西郊野公園北端。海域面積約佔260公頃，其海上界綫以連接嚮螺角與棺材角尖端的直綫為限，並穿越銀洲和磨洲的北端，而陸地的界綫一般沿海岸的潮汐綫劃定。

海下灣屬於禁區，車輛沒有駕駛許可證的話，只可停泊在北潭涌關閘前的停車場再轉車，泊位亦相當有限。建議在西貢市中心乘坐綠色專綫小巴7號綫直達，更加方便。要留意每20至30分鐘才有一班車，而且班次不算太準時，每次只能容納16位乘客，預定時間早點排隊。乘坐新界的士的話，車費約120元左右，車程約20分鐘至半小時。

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全新遊客中心眼前一亮

進入海下灣時沿路風光明媚，真有如去了一場小旅行。專誠到訪6月初正式開幕的海下遊客中心，距離小巴總站約5分鐘路程，可於門口直接下車。閘口看似大門深鎖，只是為了防止牛隻闖入。

外觀一洗以往遊客中心的老套涼亭造型，設計概念源自傳統村莊，因應地勢及環境作出配置。一幅大型清水混凝土外牆，甚有文青氣息，接待處、多用途室及管理員辦事處分布於不同位置，中間有一大片青草坪，有置身外國博物館的「旅遊幻覺」。

玻璃小木屋展館

室外放置了長形木座椅供遊人休憩，格局如庭院般，將建築物與周邊的自然美景融為一體。花草樹木亦原地保留，遊人可以在樹蔭下休憩野餐。展館外以木條作屏風，好看亦有助降溫及通風。有蓋迴廊、木造地台及天花，整體設計舒服和諧富層次。室內則以玻璃作為主要建材，透光充足之餘，也可欣賞到外面的綠意。遊客中心亦引入多項可持續發展設施，如為電子設備及街燈供電的太陽能發電板、雨水收集作沖廁水、為公眾人士而設的飲水機及加水站等。

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展館觀賞VR影片

展覽廳不大，展出香港海岸保護區域及其海洋生態資源、海下歷史文化及海下周邊地區的資訊及一些環保小貼士等。首先可以先了解海下灣的背景，用貝殼形的耳機，聽聽居民「話當年」，再細看珊瑚標本及品種介紹。

比較好玩的是「各海底出發」虛擬實境VR影片，設有兩部器材，遊客可以在4條影片中選一，包括介紹海下灣珊瑚修復研究、東平洲海岸公園等不同主題。戴上眼鏡後，即可以親身「潛入」海中，360度全景欣賞香港的海底世界。

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生態導賞團暫停

另外還有介紹海下灣的影片播放、以及用平板電腦玩的「海下海岸逐隻睇」AR擴增實境遊戲，利用相機鏡頭對着壁畫上的動物，即會顯示真實的相片、學名等資料。

海下遊客中心設陸上生態導賞團，逢星期六日及公眾假期舉行，由專業導賞員帶領遊覽海下灣，包括參觀石灰窰、東風石、紅樹林，以及介紹珊瑚群落生態等。不過現時因為疫情而暫停，有興趣參與可以留意官方公布最新消息。

海下灣海洋生物中心

地址：海下自然教育徑

電話：2526 1011

開放時間：9am至5pm（星期四至日）

必訪隱世靚海灘

由遊客中心步行約10分鐘，即可抵達海下村。這兒有3間士多，可以租用獨木舟，亦供應輕食，必吃著名的海膽炒飯。下水地點有個小沙灘，水質清澈見底，海灣平靜沒有浪花，是香港難得極乾淨的海灘。

沙灘海岸旁邊的亂石大有名堂，名為東風石，石頭敲起來會有如金屬般的咚咚聲。相傳敲打東風石，會招來強勁東風，令村民帶來不便甚至意外。為尊重當地村民，最好不要亂敲及攀爬。

古迹及碼頭打卡

沿步道向灣仔營地方向走，途經石灰窰遺址，是海下灣著名的歷史遺迹。石灰窰是以前居民利用蠔殼或珊瑚骨骼提煉石灰，作建築及農業用途，是香港最早期工業。

大約再5分鐘路程即到達碼頭，景色開揚，還有一個白色燈塔，平日遊人稀少，任人打卡。站在碼頭上，可輕易見到大量魚群，潮退時更可看到珊瑚群落。

繼續沿路走多5至10分鐘左右，即可到達世界自然（香港）基金會海下灣海洋生物中心，這個是全港唯一一個建於水上的海洋研究及教育中心，免費開放給公眾參觀。參與海下生態導賞團，可乘坐特製玻璃底船觀賞珊瑚，並由專人解說及可欣賞教育短片，必須先於網上預約。

在這處可以繼續前往灣仔西營地，或沿大灘郊遊徑到達黃石碼頭，路程需兩小時左右。亦可以在此折返海下村，乘坐小巴離開。

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海下遊客中心

地址：海下灣海岸公園海下路

查詢：3468 3470 / 3468 3457

開放時間：9:30am至4:30pm（展覽廳開放至4pm，草地及公共廁所24小時開放，逢星期二休館）

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR】

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