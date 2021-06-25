【報稅2021】三種方法申請 分期繳稅及豁免徵收附加費

因應經濟下行及一些納稅人(包括個人及公司)可能面對財政困難，稅務局在上周五（18日）表示，因財政困難而未能依時清繳稅款者，可在繳稅期限日前申請分期繳稅。獲批人士如能依期繳交所有分期款項，可獲豁免徵收附加費。

有關豁免適用於今年5月至明年5月期間發出的2020至21課稅年度薪俸稅、利得稅和個人入息課稅稅單的納稅人，豁免期以繳稅期限日起計的一年為上限。



未能準時繳交分期款項將取消豁免



如納稅人已在繳稅期限日依期繳付稅單的第一期稅款，但獲批准分期繳付稅單的第二期稅款，一年的豁免上限會由稅單的第二期稅款的繳稅期限日起計。



假若納稅人未能按照分期繳稅安排準時繳交分期款項，有關安排會被取消，所有尚未清繳的稅款會被加徵不多於 5% 的附加費。如在加徵 5% 附加費的 6 個月後仍有未繳交的稅款及5% 附加費，則會被加徵不多於 10% 的附加費。



稅務局表明，豁免措施不適用於須在離港前清繳稅款的人士和物業稅納稅人。

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申請豁免有三種方法

1）填妥申請表格

２）親身到稅務大樓 6 字樓（個別人士）或 7 字樓（法團及合夥業務）追討欠稅組辦理

地址：香港灣仔告士打道5號

３）以書面申請

另外，無論是以任何形式申請，申請人除了填妥申請表格外，亦要有以下佐證資料及文件。想詳細了解，請睇下列組圖！

■申請豁免分期繳稅附加費所需文件■

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責任編輯：鄭樂怡

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