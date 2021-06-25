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【5000元消費券】ZA Bank夥八達通推消費券優惠　新用戶有機會贏逾$5,000現金獎賞

精明消費 17:47 2021/06/25

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【5000元消費券】ZA Bank夥八達通推消費券優惠　新用戶有機會贏逾$5,000現金獎賞

虛擬銀行ZA Bank宣布與八達通攜手推廣消費券計劃，由7月1日起至8月31日，市民選用八達通卡領取政府消費券並完成指定步驟，即有機會贏取高達5,018元現金獎賞。

1. 成為ZA Bank的新用戶，以及在推廣期前未曾持有任何ZA Bank的產品；
2. 於推廣期內使用開戶邀請碼【OCT5000】成功開立ZA Bank帳戶，即獲18元現金獎賞；
3. 在ZA Bank開戶後30日內使用ZA Card在任何商戶消費一次，即可抽取一次總值100元至5,000元不等的現金獎賞。

需要注意的是，參加者須先按 ZA Bank App內指示在眾安國際金融服務有限公司網站註冊並開通ZA Coin，並成功把ZA Bank帳戶連結至ZA Coin，才可參加抽獎。另外，每名合資格參加者最多只獲1次抽獎機會，而獎賞的中獎率並非平均分布。回贈以ZA Coin形式發放，100 ZA Coin相等於1元。ZA Coin兌換成現金後，將直接存入客戶的ZA Bank港元活期儲蓄帳戶內。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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