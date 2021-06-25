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【財務自由】30歲享財務自由　曾欠債25萬　憑3個步驟晉身百萬富翁

個人增值 18:18 2021/06/25

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【財務自由】30歲享財務自由　曾欠債25萬　憑3個步驟晉身百萬富翁

達成財務自由是不少人的目標，但若然背負債務，要如何盡快還清欠債，向目標進發？加拿大有名現年30歲的女子，大學剛畢業時年收入只有5萬加元（約31萬港元），還背負4萬加元（約25萬港元）債務，她只靠3個步驟管理個人財務，就能在30歲時成為百萬富翁，擁有100萬美元（約776萬港元）的資產。對於實現財務自由，她的心得是甚麼？

1. 收入不高兼負債  決心學理財

Nicole Victoria現時是一名母親，身兼理財教練及地產經紀的工作。但年輕時跟很多人一樣，大學畢業後任職年收入只得5萬加元（約31萬港元）的工作，同時，要背負4萬加元（約25萬港元）的學費貸款。她本以為進入職場後，能夠賺足夠的錢讓她過理想的生活，但由於收入不高，而且要償還債務，她經常入不敷支，面臨龐大的經濟壓力。

後來，她意識到，問題不在於她的收入不高，而是她沒有妥善管理個人財務，「人可以憑年收入4萬美元而致富；也可憑年收入10萬美元而過得潦倒，這完全取決於你如何善用手上的金錢。」於是她決心開始學習一切有關於理財及投資的知識，由償還債務及投資，將個人資產滾存至100萬美元（約776萬港元），並建立她想要的生活。 

【30歲擁逾千萬資產 分享投資4大心法：按此

2. 使用雪崩法還債減負擔

當Victoria開始償還債務時，她先了解所欠的金額、利率，以及最低還款額是多少，然後她選擇以「雪崩法」償還債務，即首先償還最高利率的債務，再處理較低利率的債務。

3. 投資房地產及ETF

Victoria未有等到還清債務才開始投資，她選擇將金錢投放在合適的地方，並選擇投資物業及ETF。最初，她在認為價格被低估、但具升值潛力的地區買了第一間物業。她沒有出租物業，而是選擇自住，等待物業升值。 「它不是我夢想中的家。但我知道它幫助我，讓我有能力買到理想中的家。兩年後，她最終賣掉了這所房子，並賺了約15萬加元（約94萬港元）。

【28歲賺夠千萬提早退休　全靠呢兩個理財方程式：按此

此外，她也有穩定投資的習慣，相較於個股，她更傾向投資ETF。 「我不考慮購買個股，我認為那是賭博，我只是考慮購買ETF，好讓錢滾錢。」

儘管已晉身成百萬富翁，Victoria仍然有她的理財目標，她希望有選擇工作與否的自由，不只為賺取收入而工作，能讓她花更多時間與家人共度時光。她認為，「當訂立財務目標時，不僅要將數字作為目標，更重要的，還要有心目中理想的生活方式，增加實踐行動的動力。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財規劃

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