▲ 【5000元消費券】調查：逾半港人擬用八達通收款 逾4成人打算用於大額消費

5,000元電子消費券將於7月4日起接受申請，有初創早前進行「港人對5000元電子消費券使用意向調查」。結果顯示，逾半港人選擇用八達通收款，普遍認為八達通支付方式最快及最方便。

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今次調查由本地初創Mojodomo委託NuanceTree Limited進行，並於網上成功訪問了逾1,000名年齡介乎18至64歲香港市民。是次調查發現比起登記領取方式，市民更擔心消費券是否容易使用，逾半受訪者關注商戶覆蓋率。

調查顯示，有98%市民表示將會使用5,000元電子消費券，當中逾半人將選擇八達通收款，為四家儲值支付工具營辦商之冠；另有26%受訪者選用支付寶香港，而WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞分別為7%及4%。

至於市民打算把消費券用在甚麼地方？過半受訪者預計會用在飲食上、42%將購買電子產品，而家庭用品及服裝亦分別有41%及36%。另外，有超過三分之二的消費者打算用消費券購買現金券或購物券，達到延遲消費的效果。

在消費金額上，有41%市民打算將消費券用於超過5,000元的大額消費，並以電子產品及家電為主；而40歲以下的消費者有最大機會超額消費。此外，選擇支付寶香港作收款工具的受訪者，逾半成傾向消費多於5,000元。

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責任編輯：曹佩鈞

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