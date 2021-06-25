【投資策略】價值型股票上半年跑贏 分析：依家投資仲來得切！

價值型股票（Value Stock）一般是指收益穩定、價值被低估及安全性較高的股票；而增長型股票（Growth Stock）則是指具備持續競爭力，而且增長潛力巨大的公司股票，例如醫療保健及科技股等。在今年上半年，增長型股票股價出現回調，市場轉為留意價值型股票，如果錯失了上半年價值型股票的投資機會，下半年仲買唔買得過？

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價值型股票可分5類 非全部有好表現



鄧普頓環球股票團隊執行副總裁兼基金經理Peter Sartori表示，該團隊將價值投資分成五大類。（1）典型的價值型企業，即市盈率非常低、價格低的股票及板塊，並有機會重回高位，是大多數人公認的真正價值投資。（2）定價錯誤的公司，市場對於這類公司未來5至10年的增長前景有所低估。（3）具質素的公司，這些公司擁有出色的管理，健康的資產負債表及在非常強大的行業中營運。（4）現金流強勁的企業。（5）擁有折讓資產的公司，意味這類公司的資產尚未被市場認可，有巨大的增長潛力。



他指出，這5類價值投資型股票的表現都不盡相同，受到市場條件影響。例如典型價值型股票的價格在2019年底前一直都未達到理想的股價，而在過去6至9個月裡，就是一個非常好的買入位，因為周期性復甦及利率上升所帶動的資金流入，令此板塊有最好表現。



然而，定價錯誤的價值型股票的情況則相反，此類股票在2019年底前有理想的價格，但最近的表現則強差人意，具質素企業的情況一樣，都是在2019年底前取得出色的股價表現。

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價值投資仍存機會 入市為時未晚



或許有投資者會疑問，若錯失了上半年買入價值型股票，是否代表已「蘇州過後無艇搭」，錯失入市時機？基金公司施羅德投資卻覺得機會仍然存在，現時入市為時未晚。



該基金公司指，最近價值型股票的表現並非驟然暴漲，而是以漸進姿態跑贏大市，仍有不少估值處於極低水平的股票。市場中的估值差異仍處於極端水平，最近價值型股票的回升基本上的微不足道，認為只是呈溫和向上趨勢。



值得一提的是，價值型投資通常會在牛市接近尾聲時跑輸大市。在市場備受追捧的板塊飆升之際，價值投資者卻經常淪為落後的一群。不過，隨著金融重力開始發揮作用，價值股一般都會造好。市場超乎常理地暢旺的時候往往是願意逆流而上的投資者找到絕佳逆向投資機遇的好時機。



可留意銀行、能源等價值投資板塊



施羅德表示，逆向投資機會可以在銀行或能源等顯眼的市場板塊中尋獲。現時，銀行的資本水平正處於歷史高位。在過去十年間，業界持續降低風險。有別於環球金融危機時作為問題根源的角色，銀行為解決本次疫情危機作出貢獻。因此，認為銀行業相當吸引。



能源企業是另一個典型的價值投資領域。這些企業正展現出在資本方面的自律性，在著重成本之餘亦會回饋股東，加上行業有望從油價上升中受惠，因而讓當中的投資機會相當吸引。



還有就是一些在疫情恐慌期間表現受挫的市場板塊。在恐慌情況最嚴重的時候，一些優質企業遭到不公平的抛售，繼而讓投資者捕捉到一些絕佳的入市機會。隨著世界經濟從疫情中復甦，這些企業預料將會回升。這些股票涵蓋「海龜股」（即緩慢而穩定的潛在贏家，如食品零售及電訊）和「轉機股」（即已經歷一段艱難時期，但正在好轉及回升的企業）。

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責任編輯：鄭樂怡

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