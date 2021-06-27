▲ 【理財個案】月入2.5萬冀明年買樓結婚 持27萬應否投資加快資產增值？

讀者林先生正準備明年和拍拖4年的女朋友結婚，期望在結婚前儲蓄90萬元，用作結婚基金及置業首期，並以9成按揭購入已裝修的單位。不過，由於林先生薪金幾年沒有太大的增長，3年儲蓄只達27萬元；女友收入和他相若，惟她已經儲了36萬元。兩人最近因此事發生爭執，故林先生正考慮是否把27萬用作投資，加快資產增值。

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收入：年薪30萬元（已扣除強積金供款）

支出：家用每月3,000元 目標：明年結婚前儲蓄90萬元（2人各自承擔一半） 結婚基金：20萬元

置業首期：70萬元（9成按揭購入已裝修單位） 儲蓄進度： 讀者：27萬元

女友：36萬元

想在香港結婚買樓，首要面對可能就是開源節流，並慢慢改變過去只需對自己負責的生活。根據林先生現在的情況，你或許應該考慮增加儲蓄，而非投資增值。

林先生應該認真思考為甚麼女朋友和自己的情況相若下，她可以儲36萬元，而自己卻只有27萬元，以上也是他們發生爭執的原因。以林先生的收入減去家用後，每月平均只能儲蓄7,500元，即每月開支達14,500元，佔據收入約6成。同時根據林先生的購房目標，如果減去首次置業印花稅13.5萬元及適量的家俱配置等費用，估計首期只剩約45萬元，可以購入約450萬元上車盤。以30年期還款，未來需月供約1.6至2萬元，二人每人需月供8,000元至1萬元。

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改善開支追上供樓條件

然而林先生現在的儲蓄速度只有7,500元，未能達到每月8,000元的要求，所以需認真改善自己的開支情況，才能追上供樓條件。而且未來組織家庭，燈油火燭都是錢。如果打算生小朋友，開支也只會有增無減，所以除了節流外，未來也要考慮如何開源，如分配適量金錢來投資自己，增加自己的能力，來獲得更高的收入。

資產增值應要循序漸進

如果需要審視自己的財政並增加儲蓄，第一步是嘗試把一個月的開支記錄下來，查看甚麼開支是「必要」，甚麼開支只是「想要」。以林先生的個案為例，我們已經知道離目標還欠18萬元，並需要在1年內完成，即每月需要存1.5萬元，所以他每月只有7,000元可作為個人開支。

林先生可以根據支出情況，評估這個金額是否足夠基本開支，而且必須為「基本」，否則可能樣樣都變得是必要。如果金額足夠，可以在收到工資後，馬上把1.5萬元先轉移至另一個儲蓄戶口，以防和個人可用開支混同，當戶口金額處於低水平，便會自動節制自己。利用這種先儲後用的儲錢模式，便可以順利在明年達到儲錢目標。

至於投資，投資是必須的，不過對於用1年內，甚至5年內的目標都並不合適，投資有風險，市場會波動，這可能令你需要等待出市的時間，令你無法按時達到目標，除非買樓和結婚的目標是可有可無，否則投資增值的目標，都應該放在結婚置業及增值自己之後。

【原文：儲蓄宜先增加 再做投資增值（收費文章）】

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