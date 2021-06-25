【ESG】富達：疫情促使逾6成人更關注ESG　認同可持續投資重要性

環境、社會及公司治理（ESG）投資日趨盛行，愈來愈多投資者有意進行可持續投資。富達國際調查顯示，亞洲區內平均有逾6成的受訪者表示，疫情促使他們意識到可持續生活的重要性，也有6成人表示，他們希望以更可持續的方式進行投資或儲蓄。

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認同可持續投資重要性

該調查分析中國、香港、台灣、日本和新加坡共近1萬名個人存戶和投資者，對於環境、社會及公司治理（ESG）和可持續投資的看法。調查顯示，大多數受訪者對可持續投資抱有正面態度，平均57%表示希望他們的金錢能為世界帶來正向改變。另外，平均有63%受訪者同意，身為投資者，負責任地和可持續地投資非常重要。

不過，許多受訪者也表示，在實際執行上遇到不少障礙，例如沒有工具或資訊來展開可持續儲蓄或投資（平均為46%），與年輕世代相比，老一輩的受訪者尤其認同。

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中港受訪者ESG認知度高

在5處地方的調查中，受訪者對ESG的認知度有所不同，當中，中港受訪者普遍對ESG認知度較高，6成香港受訪者表示有聽說過ESG投資，且表示明白自己可投資於推廣ESG價值的企業，比例高於亞洲平均，僅次於中國內地。

儘管亞洲各市場的受訪者普遍對ESG 和可持續投資的認知度不一，但他們對 ESG 投資有著一致的理解，平均而言，他們認為ESG投資是與「可持續地運用天然資源」（32%）、「減少廢物或污染」（28%）和「阻止氣候變化」（24%）相關。

富達國際大中華區企業管治及可持續投資業務總監／基金經理王芳表示，大眾對探索可持續投資的意向和意願非常明顯，如果更多人能更進一步將意願轉化為實際行動，這將對可持續投資的發展和企業行為帶來深遠影響。

責任編輯：李瑩

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