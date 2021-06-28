【消費優惠】foodpanda買吉龍糖滿$120享全單75折　巴辣仔烤魚雞煲惠顧正價烤魚送鮑魚海鮮盤

下一篇文章
【好去處】全港首個海洋探索體驗館7月開幕 夢幻水母館登陸荃灣商場
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 吉龍糖：foodpanda消費滿$120享全單75折
由即日起至6月30日，只要透過foodpanda訂購吉龍糖滿120元，即可享全單75折。
分店：
2. 巴辣仔烤魚雞煲：惠顧正價烤魚送鮑魚海鮮盤
為慶祝巴辣仔深水埗店開業，由6月21日至7月20日，不論任何時段，於深水埗、尖沙咀及屯門3間分店惠顧一條正價烤魚，即送鮑魚海鮮盤一客（原價188元，每枱限送一份），海鮮盤包括2隻大連10頭鮑魚、2隻日本北海道元貝、6隻韓國蜆以及2款當日最新鮮的時令海鮮。
需要注意的是，如享用優惠，需提前2小時致電有關分店預留座位，下單時亦要向店員說明希望享用此優惠。享用免費海鮮盤優惠的客人，必須至少惠顧一條正價烤魚，午市一人餐烤魚不在優惠之內。每枱客人（一單計）下單任何數量的烤魚皆限送一盤海鮮，每枱限享用2小時。
分店：
查詢：2421 6088
whatsapp專用：9235 9500
3. NeNe Chicken：青衣店 外賣自取滿$200享8折
為慶祝NeNe Chicken青衣店開幕，餐廳推出不同優惠。優惠數量有限，換完即止。
地址：青衣青敬路33號青衣城二期2樓226號舗
電話：2428 7200
撰文：hket小編
＝＝＝＝＝
一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】
欄名 : 今日優惠精選