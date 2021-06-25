【網民熱話】有車有樓有工但無女人　人生條路應該點行？

當很多香港人都在煩惱自己無樓不能結婚的時候，近日有位網民於討論區表示自己有車有樓但無女人，對於未來的路向不知道要怎樣走下去。該網民表示自己有份穩定工作，踏入39歲，單身，做公務員，月入3萬7千元，有大約150萬股票，全部買價值股收息，有一層樓自主，是父母留下，而且一早已供完，層樓是自己名。

但因為職業關係，沒有女朋友，加上社會風氣令工作越來越難，近年想辭職不做，即使承受很大壓力，又工作不開心，但他父母強烈反對，因為公務員薪高糧準。最近他想偷偷地辭職，即使只有一萬元的人工，加上股票的被動收入，他相信完全可以應付生活開支，問到這樣的做法會否太冒險。

■網民又點睇？■

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其實有份穩定工作是不少人所希望的，不過當你有穩定工作的時候，又有其他人生的目標想追求。這位網民雖然很多物質上的東西都有了，可是在工作上卻未如意。或許人生除了金錢以外，他亦可以思考個人想要什麼，或者什麼才是他最想要的。當然為個人未來的退休計劃或未來的人生路作好準備亦非常重要，但能夠做到自己想做的工作也重要，因為工作畢竟佔據了一個人生多時間。



責任編輯：陳玉蓮

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