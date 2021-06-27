【健康增值】拗柴或可致嚴重腰痛　練好平衡強化肌肉勝治療

日常生活中發生足踝扭傷，即俗稱拗柴，十分普遍。運動中跳躍時着地不穩，或急步走在凹凸不平的路上等，都是引致拗柴的常見情況。程度輕微的話，休息幾天即能痊癒。但若嚴重致腳眼附近位置瘀腫發熱，而又處理不當、延誤診治，則隨時變成慢性扭傷，更有機會影響盆骨及腰骨的健康。

不少經歷過拗柴的人都認同：「拗過一次柴，就很容易再拗。」註冊脊醫伍兆聰解釋，因為拗柴會令保護關節的韌帶受到傷害、被拉鬆變弱。如果受傷後沒有妥善處理，平日又沒有鍛練，自然容易發生慣性拗柴。腳患令人行動不便，困擾又麻煩。想避免拗柴，平日上班出勤或做運動時自然要多加留意，伍脊醫羅列幾項容易發生拗柴的情況：「走路時踏空，或在凹凸不平的地面急行或跑步等，都是常見的拗柴原因。而當進行一些激烈運動，如籃球、網球、排球這些需要側向跑動的運動亦較常發生扭傷。另外若在運動中腳踝被其他人踩踏，或跳躍後着地不穩亦容易扭傷。」



治理不當易重複受傷

除以上外，還有一種情況是因過去的傷患所引致，伍脊醫進一步解說：「當患者先前的扭傷未有接受適當治療，再加上急性腳踝扭傷和外側韌帶的慢性鬆弛，便會引起腳踝不穩定和重複受傷。」他強調：「重點在於如何正確治療及預防再次發生。」

當腳部受傷卻未可以即時就醫，基本的急性處理就大派用場。要適當處理拗柴，先要明白「代價」（PRICE），分別是以下6個重點：「保護（Protection）：使用護具如護踝、繃帶等固定受傷踝關節，避免短時間內再度受傷；休息（Rest）：減少活動可以令踝關節得到足夠休息並加快復元，如果扭傷得很嚴重，走路時就要使用柺杖，以免二度受傷；冰敷（Ice）：可以有效地減少發炎反應，用冰袋敷15至20分鐘，或直接以冰塊按摩5至10分鐘；壓迫（Compression）：利用繃帶在踝關節纏繞，減少腫脹和提供適度保護；抬高（Elevation）：躺下來，用枕頭盡可能地抬高踝關節，使其高於心臟，利用重力與淋巴系統的引流來減輕腫脹。」他提醒：「如果兩周後還疼痛，或是走路時關節有『鬆鬆』的感覺，一定要找復健科醫師作進一步的治療。」

延誤診治變長短腳

不少人頭痛醫頭、腳痛醫腳，一旦拗柴，普遍都會認為只需要處理腳踝。「但很多拗柴患者原來同時出現盆骨錯位。因拗柴令腳部關節受力不均，並將盆骨移位。而盆骨長期移位更會使關節受損，甚至引發關節炎，更可能出現長短腳。」伍脊醫指，這種功能性長短腳更會進一步引致腰痛和功能性脊骨側彎。

訓練核心肌肉有助預防

看似輕微的拗柴卻會引致一連串的脊骨問題，自然應好好預防。他建議大家平日可多做瑜伽、普拉提等運動。「這些運動能強化平衡力，也能訓練肌肉。因為平衡力不足，走路、跑步亦較容易拗柴，跳躍落地時亦會更易站不穩。」他亦非常推薦：「核心肌肉群訓練能夠鍛練骨盆、下背部、臀部和下腹部的肌肉，提高人體的平衡力和穩定力。而且強壯的核心肌肉群能讓許多動作變得更輕鬆和安全，如跳躍、側向跑動。平日有健身習慣的人士亦不要忽略鍛練下肢，注意強化腳部的肌肉，就能減少受傷。」

（節錄）

責任編輯：周美好

【原文：輕視拗柴可致嚴重腰痛 脊醫教路練好平衡強化肌肉勝治療】

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