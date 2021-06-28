【消費優惠】鳳城酒家外賣自取85折優惠 精明消費 10:30 2021/06/28 分享： 呢排成日突然落大雨，唔想出街，又唔想煮飯，最好當然叫外賣啦！由今日起直至7月31日去鳳城酒家，外賣自取有85折！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Casablanca全場床品低至1折起！ 今日 【消費優惠】Casablanca全場床品低至1折起！ 【好去處】全港首個海洋探索體驗館7月開幕 夢幻水母館登陸荃灣商場 2021/06/27 【好去處】全港首個海洋探索體驗館7月開幕 夢幻水母館登陸荃灣商場 【好去處】全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR 2021/06/26 【好去處】全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR 【5000元消費券】ZA Bank夥八達通推消費券優惠 新用戶有機會贏逾$5,000現金獎賞 2021/06/25 【5000元消費券】ZA Bank夥八達通推消費券優惠 新用戶有機會贏逾$5,000現金獎賞 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月25日） 2021/06/25 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月25日） 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 疫苗 鳳城酒家 外賣