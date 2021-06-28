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【消費優惠】鳳城酒家外賣自取85折優惠

精明消費 10:30 2021/06/28

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呢排成日突然落大雨，唔想出街，又唔想煮飯，最好當然叫外賣啦！由今日起直至7月31日去鳳城酒家，外賣自取有85折！

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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