▲ 【保險業】網上保險冒起 理財顧問可有可無？

科技發展迅速，生活中不少日常事務都已可在網上進行，突如其來的疫情更進一步加速這趨勢。保險業亦不例外，近年愈來愈多保險產品可經網上平台銷售，這些產品通常較為簡單，客人毋須經理財顧問亦可購買。坊間開始討論，網上保險的冒起是否令理財顧問的角色變得可有可無？

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積極進修提升專業性

然而，我們相信，未來理財顧問的角色只會隨其專業性加強而變得更加重要。事實上，為達致社會大眾對理財顧問日漸提高的期望，業界不斷投放資源培訓，其中宏利持續為旗下理財顧問提供財務策劃、法律應用、人際溝通等專業課程，使他們加強裝備自己，從而為客戶提供更適切的建議及服務。我們亦會定時安排公司早會，讓團隊接收公司最新資訊、參與角色扮演，訓練與客人互動技巧等，並積極鼓勵理財顧問持續進修，以配合宏利作為康健及退休專家的策略。現時我們已有逾500位理財顧問考獲「核准退休顧問」（QRA）資格，人數佔全港QRA近一半。

度身訂造方案 提供心理支持

試想一下，如果有客人有意為自己及家人投保，但對於需要哪些保障、如何透過保險產品達致理財目標、要投保多少才有足夠保障等關鍵問題卻一頭霧水的話，這時候一個專業的理財顧問便非常重要。理財顧問會深入了解客戶的需求及憂慮，然後度身訂造不同方案，使客戶及其家人在不同人生階段都獲得充份保障。

另一個情況是，當受保人因意外或身體不適入院時可能已六神無主，如果這時候仍要自己處理各項與保險索償有關的事宜，無疑有點強人所難。理財顧問這時除了可幫忙解答索償問題外，亦會利用過往的經驗為客戶在求診時提供協助等。更重要的是，他們能安慰客戶，使客戶在徬徨時得到心理上的支持。

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人才科技相輔相成

我們相信，人與科技兩者必須相輔相成才是最符合客戶利益的做法 ─ 理財顧問不可或缺，而科技應用亦不能缺席。宏利早在疫情前已積極投入資源發展不同電子平台，例如開發了投保及理財分析工具「投保易」，以方便保險代理與客人溝通及制定合適的理財方案。

科技無疑可為理財顧問及客戶帶來不少方便，但理財顧問與客戶之間的互信仍然是保險中最無可取代的元素；只有全面了解客戶的需求，才可以為他們提供最適合的保障。