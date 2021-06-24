【美股投資部署】下半年進入「微型周期」階段　美股走勢會點？採取咩策略？

受惠於新冠肺炎疫苗接種率上升，美國經濟漸走出陰霾。瑞聯銀行指，美國經濟周期復甦階段日漸成熟，下半年將進入「微型周期」（Mini-cycles）的新階段，情況就如在1990年代及2008年環球金融危機後漫長擴張期中所見相若。

該行指，在近代出現的微型周期都是適逢美國聯儲局調整貨幣政策，而市場這次亦預期美國或在未來數季退市。「微型周期」在過去通常維持約4至5季，往往會令股票和風險市場的走勢出現變化！

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美股在微型周期回報較低且波動

在經濟周期的復甦階段，美國股票投資者皆獲得可觀回報，在去年及今年也不例外，但若進入微型周期，股票回報不但較低，甚至可能錄得較顯著的跌幅。因此，相比在復甦初期普遍採取市場導向的操作，投資者在微型周期時作投資，篩選股份和板塊策略應較審慎。

由於債券收益率上升及通脹的憂慮，引發增長型股票轉向價值型股票的趨勢出現。瑞聯指出，在過去的微型周期中，盈利是推動股票回報的主要動力，而對增長型企業的利好大於價值型公司。

宜平衡投資增長及價值類股份

可是，2020年至2021年與過去的周期有重大分別，現時市場預期增長型企業在2021年至2022年的盈利增長將差過價值型企業（增長股的複合年增長率為21%；價值型股份則為26%）。此外，企業盈利在明年將面對加稅的風險，其中增長型跨國科技及醫療保健公司的稅看來不成比例地較大，可能對2022年的盈利預測構成壓力。

然而，該行認為目前美國的財政刺激方案是透過投資於資訊科技以革新各行各業，有望抵銷部分加稅負擔，而科技巨頭被降級的情況已接近尾聲，因此投資者在未來的微型周期中，應平衡投資於增長及價值類股份，同時着重此兩大板塊中，盈利增長能見度較高，而且估值持久力強的優質股份。

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責任編輯：鄭樂怡

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