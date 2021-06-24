【儲蓄保險】進可攻未必退可守！比併3大儲蓄保預期回報及風險

2.3 目標資產組合：友邦充裕未來、宏利創富2的高風險資產較多

保險公司需披露儲蓄保險的目標資產組合的資產類別，即股票、債券及其他固定收入工具之比例，當愈多資產分配在股票，投資回報波幅較高。在最進取的情況下，友邦充裕未來和宏利創富2可將最多75%的資金投資於股票，而保誠雋陞II最高也只投資60%股票。

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2.4 分紅政策：保誠雋陞II較高透明度

分紅政策是指，保險公司如何將投資收益分配予保單持有人、公司股東。保誠雋陞II具體訂明分紅政策，將至少90%的可分配利潤給予保單持有人，而友邦及宏利分紅政策則沒有列明保單持有人的利潤比例。換言之，保誠雋陞II的分紅政策較為清晰透明。

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步驟3：比較過往的分紅表現 但若紅利實現率公布年期太短 未必能反映長期的分紅表現

談到分紅表現，紅利實現率是常用的指標。坊間不少銷售代人員強調其公司的紅利實現率可達100%，甚至更高。紅利實現率100%能否代表長遠的分紅表現恰似預期？所謂紅利實現率，是按實際派發的非保證紅利，除以利益說明所述數額的平均數計算。

本文的三款產品均屬於新一代，未有紅利實現率資料，我們只能參考同系列上一代產品的數據。但10Life發現紅利實現率存在兩大限制。

限制1：披露年期太短

根據保監局指引16，由2017年起，保險公司需公布分紅儲蓄保險過去起碼5年（如有）的紅利實現率。不過，指引實施至今，市場上不少產品所累積披露的紅利實現率年期依然很短。以友邦充裕未來計劃為例，因是近年推出的計劃，暫時只有4年的數據；若比較保單第4年與第30年的總現金價值，前者的佔比不及（後者的）10%。而宏利的上一代計劃，暫時仍未有紅利實現率數據。至於保誠雋陞，已公布了10年紅利實現率數據，其紅利佔比近25%（與第30年比）。

即使紅利實現率再高，但若數據年期太短，對於長達數十年的儲蓄保險來說，其參考義意不大。因為隨更長的時間，紅利佔比愈見攀升，要取得高的紅利實現率，就愈來愈有難度。

限制2：個別紅利的佔比可能太少

現時，保險公司可分別披露個別紅利種類的紅利實現率。舉例，友邦充裕未來的4年數據中，歸原紅利雖有100%實現率，但它只佔（以30年計）總現金價值4.3%，這未必反映整體非保證回報的實現情況。

持續地披露紅利實現率，能方便投保人了解長期分紅儲蓄保險的回報表現，但要解讀這些數據並不容易。事實上，與其分開披露個別紅利種類的數據，不如披露總現金價值（包含所有保證及非保證回報之總和）的實現率，後者更具參考價值。而保誠便是市場上極少數披露總現金價值實現率的保險公司。

誠然，資訊透明化是大勢所趨，我們冀望保險公司在披露資訊時，可嘗試超出監管機構規定的最低要求，例如，公布更長年期的紅利實現率，甚至是儲蓄保險實際的IRR，這將有利投保人了解過去同類型產品回報表現。

以上資訊由10Life提供，更新至2021年6月2日，僅供參考，並不是銷售提議。

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【文章來源：10Life；原題：【儲蓄保險比較】進可攻！退可守嗎？三大儲蓄保險預期回報比拼 ，已獲授權轉載。】

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