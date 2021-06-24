強迫僱員接種疫苗　僱主或需面對法律後果

近月來，本港不少企業機構為「谷針」，爭相推出不同的抽獎計劃，以送出豪宅、名車等豐厚獎賞為噱頭，來鼓勵市民接種疫苗。雖然政府及商界極力提供接種疫苗的誘因，但僱主又可否因此而強制僱員「打針」呢？

根據普通法和第509章《職業安全及健康條例》第6條，僱主須合理照顧其僱員的健康及安全。所以，在香港政府未發出任何強制接種疫苗之指引的情況下，如僱主強迫僱員接種疫苗，將有機會帶來法律後果。

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不過，僱主亦有責任為僱員提供安全的工作場所。因此，對於某些有較高感染新冠肺炎風險的工作處所如酒吧、療養院等，僱主可以保障員工安全及健康為考量，合理地要求員工接種疫苗。如果僱員的工作性質甚少與他人接觸，強制接種疫苗就未必屬於向員工提供的合法及合理命令了。若因違反此類指示而遭解僱，則僱員有權就僱主非法解僱作出追討索償。

順帶一提，根據第487章《殘疾歧視條例》，若僱主基於應徵者接種疫苗的狀況來決定聘用或解僱該人士與否，即有機會被視為歧視若干類別人士。至於如「劃一規定所有員工必須接種疫苗」的安排，則同樣可能構成反歧視條例下的間接歧視，因為某類別具有受保護特徵而較易受疫苗副作用影響的人士並不適宜接種疫苗。

對員工差別待遇 或觸歧視條例

雖說僱主不宜強制所有員工接種疫苗，但卻可以選擇鼓勵僱員接種。僱主可考慮提供「甜頭」誘因，如給予員工疫苗有薪假期。值得注意的是，假如僱主對已接種及未接種的僱員作出差別對待，將有機會觸犯反歧視條例。

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