【驚慄電影】Netflix原創新戲《無眠覺醒》以常見都市病轉化成末日災難

▲ Netflix新上架的原創電影失眠為災難片主題，設計新鮮。

疫症年代，災難片和日常生活的分野似變得模糊。感染、隔離、病逝，真實世界天天上演，此情此景，災難片想要吸引觀眾，衝擊感官的特技效果以外，創新主題更重要。Netflix新上架的原創電影《無眠覺醒》，以全世界失眠作為末日災難，創意度足夠，卻似乎並不是走災難片格局，更像一套親情片。

▲ 女主角最後已接近癱瘓，大兒子和小女兒合力找到解救方法。

電影講述地球有天受到太陽閃焰襲擊，先是突然失去電力，令全部電子儀器統統失靈，更讓所有人無法入睡，甚至植物人也甦醒過來。電影中一句「現在的人，不是醒着，就是死去。」點出主旨。第一晚無睡意的人亢奮不已，未知危機已到，還徹夜派對狂歡，女主角Jill（Gina Rodriguez飾）更打算第二天一早如常上班工作。

▲ 女主角的女兒Matilda為罕有例外，能自然入睡，慘成眾人搶奪目標。

眾所周知，失眠痛苦，連帶影響身心健康。不過當全人類集體失眠，卻是足以引發世界大亂的末日危機。因為當人失眠48小時，便會喪失批判思考能力；失眠96小時更會引起幻覺，且失去身體動能。假如持續失眠下去的話，更有可能引致器官衰竭，導致癱瘓數日至心臟停止跳動。

當人人因為睡不着而瀕臨死亡邊緣，女主角Jill的女兒Matilda卻不受影響，只要想睡就能入睡。是解藥也好，是異類也罷，小女孩一下子成為眾人目標。有人視她為神迹，卻提出想將她奠獻，當刻教堂內信徒紛紛自告奮勇要做劊子手。有人勸說、有人堅持，電影中第一位「無辜」被殺的人出現，開始其後一幕幕混亂、暴力、血腥的城市淪陷。

▲ 女主角為保護女兒免成研究對象而不斷逃走。

母親形象 難有共鳴

順理成章，不想女兒被犧牲，女主角Jill帶着大兒子、小女兒逃離。劇情發展至此，觀眾自然預期一連串的緊湊、驚險鏡頭，卻只是見前軍人出身的Jill在門後、枱底邊爬邊躲，便成功偷到車匙。隨後漫漫長夜至天光，只遇到一具屍首、一群赤身裸體的呆滯老人，和稱不上威脅的囚犯。平淡、沉悶到這地步，電影中的失眠問題未解決，看電影的倒快要睡着。

▲ Netflix新上架的原創電影《無眠覺醒》以集體失眠為末日危機。

一家三口朝研究中心直奔，大兒子一心想藉妹妹找到解藥，媽媽Jill卻相當離奇，沿路教小女兒當圖書館做新學校、開槍、入汽車燃油，就像死前最後遺訓，對大兒子卻愛理不理。電影看似想塑造女主角為人母的偉大和自私，不理包括自己在內的全人類生死，只要一心想讓孩子活下來。但又偏偏重女輕男，教女兒開槍卻又忘了兒子在附近。難道因為反正兒子和自己一樣睡不着，只有死路一條，女兒無恙所以棄子保女？完全令人摸不着頭腦。

震撼不足 深刻欠奉

電影開初就通過角色對白，直接說出失眠導致的可怕情況如喪失批判思考能力、產生幻覺等，但後來只如數白欖般將情況拍出來，震撼不足，堆砌有餘。拍不出末日片的絕望、驚恐，也沒有任何人性刻劃，讓人意猶未盡。

▲ 三母子的逃亡旅程，因逃犯的加入而出現變數。

明明有吸引人的世界觀設定，劇情卻無以為繼。節奏、氛圍同樣令人失望，96分鐘的偏短片長，卻仍然感覺拖泥帶水。電影女主角Gina Rodriguez，2015年憑《處女情緣》以新人之姿一舉拿下第72屆金球獎電視音樂與喜劇類最佳女演員獎，演技不容置疑。上部奪獎作品以「處女意外懷孕」為題，新鮮詼諧，這次《無眠覺醒》題材同樣引人，可惜內容單薄，白白浪費「末日失眠」的創新災難片設定。