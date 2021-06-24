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【理財教育】巴菲特捐身家承諾50%達標　不讓子女一事無成　留足夠財富已足

個人增值 18:20 2021/06/24

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）昨日（23日）宣布，今年度向5個基金會捐贈價值41億美元巴郡（Berkshire Hathaway）股份，自2006年起的年度捐贈，至今累計已捐贈達410億美元。作為億萬富翁，巴菲特坦言不會將大部分財產留給子女，早於1986年時，巴菲特已表明會捐出99%身家予慈善基金會，而非留給子女繼承。這個決定背後，有何理財智慧藉得借鑑？

【「德國股神」35歲已賺夠退休　雞蛋理論教你睇股市循環：按此

捐贈99%身家做慈善

90歲巴菲特自2006年承諾，將捐出他擁有的所有巴郡股票，即約47.4998萬股，捐贈對象為5個基金會，包括蓋茲梅琳達基金會及3名子女營運的基金會。今次已是第16年的年度股票捐贈，現時他持有23.8624萬股，價值約1,000億美元，按捐出時的股票價值計算，巴菲特歷年已捐出總值410億美元的巴郡股票，即已捐出近半身家。

作為父親，巴菲特從不強求子女要名成利就，反而注重培養他們的愛好和獨立思考能力，尊重他們的選擇，放手讓他們發展所長：「只要發揮他們的才能，就會為社會作出最大的貢獻」。巴菲特有3名子女，長女Susie是名慈善家；長子Howard是名農夫，同時在巴郡集團的董事會成員；次子則是名獲得艾美獎的音樂家和作家。

【股神巴菲特10句投資名言：按此

留足夠財富　讓子女發揮所長

不少富翁都傾向讓家人繼承財產，但與此同時，亦造就部分終日游手好閒，不務正業的「二世祖」。巴菲特不主張將大部分財產留給下一代，是為免子女因含着金鎖匙出生，而無所事事，他曾經表示：「我想給子女的財富，是足以讓他們能夠一展抱負，而不是多到讓他們一事無成。」

事實上，巴菲特也非對子女吝嗇，據《華盛頓郵報》2014 年報道，每名子女都有一個由巴菲特資助的20億美元的基金會。不過，3名子女都選擇繼承父的理念，基金會分別致力改善社會上不同的問題，包括貧窮、社會平等及女性賦權等。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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