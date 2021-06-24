【儲蓄保險】進可攻未必退可守！比併3大儲蓄保預期回報及風險

嫌定期息口低，但又怕自己眼光一般，無時間緊貼市況，買股票蝕錢？不少客戶都尋求進可攻、退可守的投資項目，當中儲蓄保險既有保證回報及潛在紅利，又毋須積極管理投資，就算是投資懶人或職場大忙人也可以長綫為財富增值。

今次10Life比較市場三大皇牌儲蓄保險產品──AIA友邦「充裕未來•盈尚」（下稱友邦充裕未來）、Manulife宏利創富傳承保障計劃2（下稱宏利創富2）及Prudential英國保誠特級「雋陞」儲蓄保障計劃II（下稱保誠雋陞II），它們定位相似，皆是較進取的儲蓄保險，務求讓投保人得到相對可觀的潛在回報。

步驟1：比較累積期後的回報率及現金價值 三款產品的預期及保證IRR接近

大家需先了解儲蓄保險的累積期，再分析期滿時的回報。儲蓄保險的回報以內部回報率（Internal Rate of Return，IRR）來衡量。IRR可理解為產品的年度化回報率，當中分為保證IRR及預期IRR，後者包含非保證回報。

儲蓄保險的保證及預期回報反映其定位。一般而言，保守的計劃有較佳的保證IRR，但回報爆發力有限；反之，進取的計劃多投資於股票，潛在預期回報更可觀，但保證成分有限。

我們選擇5年供款期、每年保費20,000美元的產品，假設累積30年，再計算保單30年的IRR。圖1所見，三款產品的30年預期及保證IRR接近，預期IRR介乎5.5%至5.7%，而由於計劃相對進取，30年保證IRR僅介乎0.3%至0.5%。當中，宏利創富2的預期及保證IRR稍勝。

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步驟2：掌握紅利浮動的風險因素 找出潛在回報中更多的「保證」

以上進取型儲蓄保險的潛在回報率超過5%，在低息環境相當吸引，讓懶人也可透過時間去累積財富。不過，預期回報含非保證成分，究竟還有沒有其他指標，讓大家可以掌握風險，退亦可守？

2.1 非保證紅利成份：保誠雋陞II的歸原紅利佔比較高

非保證紅利有不同種類，如歸原紅利（Reversionary bonus，又稱復歸紅利）、特別紅利（Special bonus，又稱終期分紅，Terminal bonus）：

歸原紅利：通常每年公布一次，面值一經公佈即保證派發，並累積滾存於保單中。

特別紅利：於退保時一次性支付，視乎客人何時退保，因應當時的投資回報及市況，所派發的金額可升可跌，不會在保單中累積滾存。

由於歸原紅利於公布後，其面值即為保證，因此歸原紅利愈高，非保證紅利的波動性較低，對保單持有人更為有利。保單持有人可要求從保單套現累積歸原紅利之現金價值，在需要時應付其理財需要。下圖顯示，保誠雋陞II的歸原紅利佔比最高，達10.84%（以30年的總現金價值計）。

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2.2 悲觀情景下的回報：保誠雋陞II及宏利創富2預期IRR仍超逾4%

除了「現時預計」的回報，大家亦可參考銷售說明交件中的「悲觀情景」，窺探產品的風險波幅。「悲觀情景」是按「現時預計」的投資回報的第25百分位數計算，並假設其他相關因素（如索償經驗、開支、續保率等）維持不變。圖3顯示，在「悲觀情景」下，保誠雋陞II年度投資回報率跌幅最少，只有1.3%；而宏利創富2的30年預期IRR稍勝，為4.2%。

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以上資訊由10Life提供，更新至2021年6月2日，僅供參考，並不是銷售提議。

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【文章來源：10Life；原題：【儲蓄保險比較】進可攻！退可守嗎？三大儲蓄保險預期回報比拼，已獲授權轉載。