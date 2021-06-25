【消費優惠】海洋公園夏日優惠套票$360　Starbucks買Teavana手調飲品／星冰樂減$10

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海洋公園：夏日優惠套票$360

由即日起至8月24日，海洋公園推出夏日優惠套票，成人套票360元，並送30元購物電子現金券及30元餐飲電子現金券；小童（3-11歲）套票則為195元，送30元購物電子現金券。

優惠門票於海洋公園票務處、海洋公園網站及7-Eleven便利店發售。優惠門票有效期至8月31日。

優惠詳情

2. Starbucks：Teavana手調飲品／星冰樂減$10

由即日起至7月20日，下午1時後親臨Starbucks分店購買大杯裝或以上Teavana手調飲品或星冰樂，出示電子優惠券即可享10元折扣優惠。如需享用優惠，需出示「21天Live Well之旅」網頁內的電子優惠券。

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3. foodpanda x 手作功夫茶：外賣自取低至6折

由即日起至6月30日，只要在foodpanda網站或App，外賣自取手作功夫茶（不設最低消費），即可享6折優惠！

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需要注意的是，優惠不適用於彩雲店、瀝源店、東涌富東店、荃灣鱟地坊店、屯門雅都店及大埔運頭塘店。

另外，現時外賣自取手作功夫茶，每一張訂單即附送一個限量版冷飲杯套，數量有限，送完即止。

分店一覽

撰文：hket小編

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