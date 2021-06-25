不愛手袋愛農地　年回報達3厘　梁麗翹：買股票當自己係老闆（立即收看）

▲ 不愛手袋愛農地 年回報達3厘 梁麗翹：買股票當自己係老闆

《東張西望》主持梁麗翹（Nicole）2011年參選香港小姐因而踏入演藝圈，積極發展事業，原來她在理財投資方面亦有不少心得。早年與家人合資買自住樓，成功成為業主，現時亦有投資美國農地，是相對冷門的投資選擇。

【今日無唔代表將來無 籲年輕人儲定子彈 郭田葰：買樓已要諗賣樓：按此】

一般人投資海外房地產，都是會選擇買樓，為何Nicole會選擇買農地？原來首幅農地是Nicole丈夫送給她的禮物，及後Nicole自己也有用儲蓄投資農地。Nicole笑言：「我告訴老公不要送其他禮物，我不要手袋，不如你把2份禮物的金錢合在一起，買一幅農地給我。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

投資農地 年回報達3厘

投資農地回報不俗，Nicole表示每年租金回報達3%，農地每年亦會升值約5%；計及兩者回報，一年回報可達8%，投資9年即可令本金翻倍。相較於在港置業，她投資於美國農地入場門檻較低，由數萬至十多萬美元不等。

就算大家沒有買過樓，但對如何買樓都會一定概念，投資農地又有何不同呢？Nicole解釋，投資農地並不是直接向農夫購買，簡單而言，一間公司持有一幅農地，你可以選擇買百分之一，別人買百分之三，這間公司就有數十名股東，買入農地後該公司會負責管理，並每年分發租金收入給投資者。

投資前宜做資料搜集

在做任何投資前，Nicole都會先做資料搜集，最少會花一個星期去了解該投資產品。投資股票前會先看該公司的資產負債表，是否值得投資；若投資房地產，亦會親自到當地視察環境。

Nicole提醒若有意投資農地，需選擇一間有信譽的公司。另外，她提及投資美國農地，一般要向公司提供收入或資產證明；而部分公司則規定必須持有美國公民身份才可投資。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

愛長揸股票

除了投資農地外，Nicole亦有投資股票亦有自己一套看法，更愛「長揸」而非短炒。她強調：「可能好多時候大家買股票都覺得自己是買張紙，若你視為買張紙，可能明日就會沽出；若你把自己看成這間公司其中一個老闆、股東，看好公司的長遠發展，就不會因些微股價波動而沽出股票。」

香港樓價高企是不爭的事實，Nicole一直恪守量入為出的宗旨，賺到100元亦會儲起30元。她坦言年輕人難以在港置業，或可考慮先把儲蓄投資其他東西，如股票或海外物業，慢慢將本金滾大再在香港置業。

記者：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】